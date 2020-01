O primeiro round está acabado - uma avaliação inicial

por The Saker

Base Ain Al-Asad.Vamos ver como acabou o Primeiro Round. Comecemos por uma pequena recapitulação dos acontecimentos:

O Irã disparou um número relativamente pequeno de mísseis de curto alcance a uma base dos EUA, possivelmente duas

O IRGC (Guardas da Revolução Islâmica) indicou que se o Irão fosse atacado, então também Israel o será

Trump tuitou "até então, tudo bem"

Os EUA não relataram baixas

Numa linguagem simples isto indica que o ataque foi destinado tanto a ser altamente visível COMO TAMBÉM simbólico (o Irã tem MUITO mais mísseis, incluindo aqueles de longo alcance os quais, se o Irão quisesse, poderiam atacar simultaneamente cada uma das bases dos EUA no Médio Oriente.

Então, o que aconteceu?

Penso que o Irã quis humilhar os EUA mas de uma maneira que ficasse abaixo do patamar que garantiria um contra-ataque americano/israelense.

A seguir, forcei-me a ouvir Esper o Idiota-em-Chefe. Aqui estão os pontos salientes:

Esper reiterou que os EUA não querem guerra com o Irã

Os EUA não querem deixar o Iraque porque, ao contrário dos deputados iraquianos, muitos/a maior parte dos iraquianos querem que os EUA permaneçam

As forças armadas dos EUA são A MELHOR na história da galáxia

Trump nunca permitirá ao Irão ter ogivas nucleares

O Irã parece "encolher-se" ("standing down")

A Europa precisa livrar-se do JCPOA

O Irã é mau mau mau, os EUA são bom bom bom

As forças armadas dos EUA são AS MELHORES nesta história da galáxia

USA! USA! USA! (etc)

OK, para estes idiotas que aparentemente pensam que está tudo acabado. Ou talvez tenham esperança disto?

Posso afirmar-lhe com certeza que não está. O objetivo do Irã e dos seus aliados é por os EUA para fora do Oriente Médio.

Portanto estes ataques simbólicos parecem ter dados aos estado-unidenses/israelenses uma sensação de alívio a qual pode levá-los a baixar a sua guarda, tornando muito mais fácil para o Irã e seus aliados atacar outra vez.

É um tanto divertido ver como a máquina iraniana de RP "empacotou" isto: se você ousar atingir-nos, nós atingiremos vocês no que lhes é mais santo e sagrado, isto é, Israel. Até agora este "nós disparamos sobre você mas você não dispara de volta" tem funcionado, mas só porque o ataque iraniano foi simbólico.

Conclusão: isto está longe, muuuuuuiiiiiiiiiiito longe de acabado.

Ainda assim, tenho de reduzir a probabilidade de uma guerra maciça e iminente de 90% para 80%.

Finalmente, Putin viajou a Damasco para comparecer à celebração da Natividade com Bashar al-Assad. Ali visitou uma mesquita (posso imaginar quão irritado está a extrema-direita alternativa com o cuidado de Putin para com os muçulmanos, tanto na Rússia como no estrangeiro).

A sequência dos acontecimentos.

Ver também:

US Base in Iraq Hit by Iranian Fragmentation Missiles

O original encontra-se em thesaker.is/round-one-is-over-an-initial-assessment/

Este artigo encontra-se em http://resistir.info/ .

http://www.patrialatina.com.br/o-primeiro-round-esta-acabado-uma-avaliacao-inicial/