Projeto procura dinheiro para muro dos EUA com o México

Washington, (Prensa Latina) Quatro senadores republicanos introduziram nesta quinta-feira (06) um projeto de lei destinado a financiar por completo a solicitação do presidente estadounidense, Donald Trump, de 25 bilhões de dólares para um muro fronteiriço com o México.

A proposta, que tem poucas possibilidades de avanço no meio dos confrontos entre o partido vermelho e o Democrata, propõe como forma de obtenção de fundos que se apliquem medidas severas para evitar que os imigrantes ilegais recebam certos benefícios.

O projeto, batizado como Lei WALL (Muro), financiaria completamente a obra ao fechar 'as lagoas existentes que brindam os imigrantes ilegais benefícios federais e créditos fiscais', indicou em um comunicado o senador Ted Cruz.

As medidas, anunciadas por ele e seus colegas John Kennedy, James Inhofe e Mike Rounds, incluem a exigência de que os pais tenham um número de Seguro Social para reclamar créditos fiscais reembolsáveis.

Também propõem que os solicitantes de assistência social demonstrem que são cidadãos, bem como aumentar as multas mínimas para aqueles que cruzarem a fronteira ilegalmente ou fiquem no país durante mais tempo que o permitido por seu visto.

'Se deseja receber cupões de alimentos e outros benefícios, então deve demonstrar sua cidadania.

Se cruzar a fronteira ilegalmente ou ficar por mais tempo em sua visita a este país, então deve pagar uma multa', assinalou Kennedy.

De acordo com o portal digital The Hill, especializado em temas do Congresso, é pouco provável que essa legislação vá a alguma parte, em momentos nos que há uma luta estancada pelo tema da fronteira.

Os membros do Capitólio têm até manhã para aprovar leis de despesas que evitem um fechamento parcial do Governo, a não ser que avaliem um projeto de financiamento de curto prazo que atrasaria essa votação até 21 de dezembro.

Uma proposta existente na Câmara de Representantes para financiar o Departamento de Segurança Nacional destinaria cinco bilhão de dólares ao muro demandado por Trump.

No entanto, os democratas recusam esse total e têm dito que não desejam avalizar mais de 1,6 bilhão, a quantidade incluída em um projeto de lei do Senado.

No verão passado os membros do Senado chegaram a um acordo bipartidário para proporcionar essa última cifra a uma parede reforçada de 65 milhas na fronteira sudoeste.

De acordo com o lugar site Politico, enquanto esse total não é suficiente para Trump, o assunto marcou um grande avanço, mas agora os dois partidos nem sequer podem ser posto de acordo sobre se os 1,6 bilhões são para o muro ou não.

Como a legislação evita a palavra 'muro' e emprega o termo 'perto', os democratas sustentam que não são fundos para a parede de Trump, mas sim para segurança fronteiriça.

