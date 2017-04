O Partido Ecologista "Os Verdes" promove, hoje, dia 7 de Abril, uma Conversa Ecologista sobre A cidade que queremos vs o fenómeno da gentrificação, pretendendo debater as alterações profundas a que temos assistido nas áreas metropolitanas do país, com destaque para a cidade de Lisboa.



Hoje, o acesso à habitação em Lisboa é privilégio de poucos e um direito praticamente inacessível a muitas famílias, ao mesmo tempo que há uma intensificação do turismo e do alojamento para fins turísticos, com a consequente pressão e especulação imobiliária.



Esta iniciativa contará com a participação de:



António Machado (Ass. Inquilinos Lisbonenses)

Luís Mendes (Geógrafo, CEG/IGOT-UL)

Luís Paisana (Ass. Moradores do Bairro Alto)

Rui Abreu (Regeneração Urbana)

Sérgio Pinheiro (Mobilidade e Transportes)

Cláudia Madeira, eleita do PEV na AM Lisboa.

