Lula a Chico e Martinho: não troco a dignidade pela liberdade!

Os cantores Chico Buarque e Martinho da Vila visitaram nesta quinta-feira (2) o ex-presidente Lulae falaram sobre o encontro. De acordo com eles,Lula disse que não aceita "trocar sua dignidade pela liberdade" e que ele está muito bem disposto e decidido a "ir até o fim", mesmo sendo alvo de tamanha injustiça.

"Ele disse que é candidato! Estou sem condições de falar, a gente fica muito emocionado quando fala com ele", disse Martinho da Vila.

Chico Buarque aproveitou para criticar a postura da juíza Carolina Lebbos de vetar os pedidos de entrevistas feitos pela imprensa. "O correto seria a imprensa falar diretamente com ele ao invés de ter porta-voz. Por que a imprensa não tem acesso a ele? O 'cala a boca' já morreu. Os grandes jornais deveriam insistir em vir aqui e entrevistar. Será que a juíza diria não à Globo?", questionou Chico.

Chico participou no sábado (28) do Festival Lula Livre no Rio de Janeiro, quando encabeçou um dos eventos político-culturais mais marcantes dos últimos anos, reunindo milhares de pessoas em torno da defesa da Justiçaimparcial e da liberdade de Lula.

http://www.patrialatina.com.br/lula-a-chico-e-martinho-nao-troco-a-dignidade-pela-liberdade/