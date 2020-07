Reabre o Museu Nacional de Belas Artes em Cuba



Havana, 7 de julho (Prensa Latina) Com o convite para caminhar pelos corredores e redescobrir os milhares de peças que compõem as coleções, o Museu Nacional de Belas Artes reabre hoje suas portas em Cuba, após vários meses de espera devido à Covid-19.

Segundo o diretor da instituição, Jorge Fernández, somente o Edifício de Arte Universal será inaugurado nesta primeira fase da desconfiguração, já que o Edifício de Arte Cubana está passando por trabalhos de reparo que impedem sua abertura imediata, prevista para 1ú de agosto.



Em declarações ao jornal Juventud Rebelde, Fernández disse que, para manter a ordem e a distância social estipulada para a primeira fase da recuperação, cerca de 200 pessoas poderão entrar no prédio, distribuídas nos diferentes andares, enquanto ele ressaltou que nenhuma abertura será feita até outubro.



A coleção de Arte Universal inclui pinturas, esculturas, gravuras e desenhos agrupados em cinco áreas geográficas e culturais, entre as quais se destaca a pintura europeia com obras do Renascimento italiano e flamengo, do Barroco espanhol, do século XIX francês e do século XVIII britânico.



Fernández explicou que atualmente estão preparando duas exposições virtuais, uma dedicada aos 120 anos do nascimento de Carlos Enríquez e outra ao centenário de Roberto Diago, que dão continuidade ao trabalho realizado durante os quase quatro meses de encerramento da entidade, levando as obras do espaço físico para o digital.



Em relação à abertura do Edifício de Arte Cubana, a diretora do museu disse que será mantida a exposição fotográfica Firmeza, de Marta María Pérez, inaugurada na véspera do encerramento devido à pandemia, enquanto em outubro haverá uma mostra de homenagem a Antonia Eiriz por seus 90 anos.

Da mesma forma, em 27 de novembro, a exposição En ningún lugar como en casa, de Alexis Leyva Machado (Kcho), chegará ao pátio e à sala transitória no segundo andar, para fechar o ano com uma seleção de peças de Lesbia Vent Dumois, Prêmio Nacional de Artes Plásticas 2019.



oda/lb/bm

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=32322&SEO=reabre-o-museu-nacional-de-belas-artes-em-cuba