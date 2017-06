Oito coisas que se deve saber sobre o mês de Ramadã

O mês sagrado do Ramadã prevê que 1,6 bilhão de muçulmanos em todo o mundo se unam em jejum.

Nós vamos sem comida e água de nascer ao por do sol, e refletimos sobre o que Deus nos concedeu e o que temos feito por ele e pelo mundo.

Ramadã é um tempo para adoração, família e reflexão.

É um momento em que desintoxicamos os nossos maus hábitos na esperança de se tornar menos dependente deles, após o mês sagrado.

As mesquitas são geralmente zumbindo com energia e muçulmanos são mais propensos a sorrir um ao outro e cumprimentar uns aos outros com a paz (como salam-u-alaikum), como todos nós embarcam nesta viagem de um mês com o senso de comunidade que estamos supostos. Para sentir ao longo do ano.

É uma luta e uma bênção e é um momento que gostamos, mas também de temor.

Aqui estão oito coisas que você precisa saber sobre o Ramadã.

1. Nós amamos comer comunal, uma vez que o sol se põe.

Uma das belezas do Ramadã é que todos nós vimos juntos. Famílias que podem não ter o hábito de comer ao mesmo tempo geralmente se reúnem sobre a mesa de jantar. Os muçulmanos também hospedam em "Iftars" (hora de quebrar o jejum) da comunidade que geralmente acontecem em mesquitas, parques ou centros comunitários. Um dos maiores (e mais absurdos) mitos é que Iftars são estritamente para os muçulmanos, ou que é rude para comer com pessoas que têm jejuado durante todo o dia. Eles dão boas-vindas a mais povos e amam-no quando os não-muçulmanos compartilham da experiência de comer conosco, assim que venha de longe!

2. Cada cultura tem sua própria maneira de fazê-lo

Iftars são geralmente descritos com uma configuração Árabe-Centrica em mente. A primeira coisa que vem à mente para iftars são arroz-pesados, pratos à base de carne. Muitas vezes, quando as pessoas pensam sobre sobremesas, eles se lembram de muito doce, com a celebração palestina de açúcar, que tem merecidamente se tornar um grampo Ramadã em todo o Médio Oriente. Mas cada cultura faz Iftar diferente.

No Irã, geralmente as pessoas quebram o jejum com agua morne, tâmaras e chá com uma parta de verduras; nas cidades neste momento se encontra muitos lugares que se vendem sopas e comidas típicas deste mês. Ao invés de quebrar seus jejuns com leite, na Indonésia, o país com a maior população muçulmana do mundo, os jejuns são geralmente quebrados com água de coco. Um prato culinária malaia é bubur lambok, que é um arroz e mingau de frango. Na Somália, shurbad, uma sopa de aveia grossa e cremosa é frequentemente servida durante Iftars.

Às vezes, os iftars transcendem a cultura. É uma época em que muçulmanos vegetarianos e veganos (sim, nós existem) tendem a se tornar ainda mais criativo com receitas.

3. Tâmaras são tradições.

O profeta Mohammad (P.E.C.E) quebrava o seu jejum com tâmaras, tornando-se isto como um sunnah (tradição). Os muçulmanos em todo o mundo continuam esta tradição.

4. Ramadã e Shows da TV.

Tanto quanto desejar de pensar e gastar o nosso tempo fazendo nada além de adorar, TV é muito popular durante o Ramadã. No Médio Oriente, séries especiais de TV do Ramadã são frequentemente lançadas, ajudando os muçulmanos a passarem as horas de jejum. Depois de iftar, alguns muçulmanos, dependendo de qual escola de pensamento seguem, levam às mesquitas para orar orações relacionadas à este mês, que são orações opcionais que continuam através da oração.

6. Não nos forçamos quando estamos doentes.

O jejum não é supostamente ser uma forma de tortura, nem é uma maneira de chantagear emocionalmente usando o medo de ir para o inferno. Um dos principais propósitos do Ramadã é usar o tempo para sustentar um estilo de vida mais saudável - e se o jejum prejudicar o corpo de um indivíduo, eles estão isentos de fazê-lo. Isso inclui os doentes, os idosos, as mulheres grávidas, a amamentar, as pessoas que estão em medicação e mulheres menstruadas.

7. Nem todo mundo quebra seu jejum

Quebrar o seu jejum depende de quando o sol nasce e se põe em seu país - o que significa algumas pessoas jejua seis horas por dia, enquanto outros jejuam por 20 horas.

O tempo de quebrar seu jejum também difere por seita. Os sunitas tendem a quebrar seu jejum quando o sol começa a se pôr, enquanto os xiitas muitas vezes esperam até que o sol se tenha posto completamente antes de quebrar seu jejum.

8. Você pode (e provavelmente irá) ganhar peso.

O Islã promove viver com uma vida com um senso de moderação e sustentando um estilo de vida saudável. E enquanto o Ramadã também é conhecido como um mês para desintoxicação e para manter alimentos saudáveis, devido aos tipos de alimentos que são geralmente cozidos no Ramadã, e a quantidade de doces disponíveis, ganhar o peso é quase inevitável. Além disso, tanto quanto deveríamos, e até mesmo planejamos fazê-lo, quem realmente exercita durante o Ramadã?

Fonte