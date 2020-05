Casa da Cultura Latinoamericana e Caribenha lança concursos de cartazes e décimas

Alberto Freitas/Cuba Hoje



A Casa da Cultura Latinoamericana e Caribenha, com sede em Santo Domingo (República Dominicana) lançou dois editais de concursos. O primeiro é um concurso de cartazes com o tema Nuestra América Hoy, com o objetivo de refletir a realidade de nossa América hoje da perspectiva individual do criador.



O segundo concurso, Decimeros contra el bloqueo, é voltado para poetas, escritores e improvisadores, e tem a finalidade de exigir que cesse o bloqueio dos EUA contra Cuba. A Décima é uma estrofe formada por dez versos octosílabos os quais rimam o primero com o quarto ye o quinto, o segundo com o terceiro, o sexto com o sétimo e o décimo, e o oitavo com o nono.



Os vencedores terão como prêmio uma semana em Cuba ou na República Dominicana, e a publicação do trabalho.



Leia abaixo os editais, com as regras, prazos e endereços para envio dos trabalhos.

Concurso de cartazes



A Casa da Cultura Latinoamericana e Caribenha, em conformidade com seu objetivo essencial de contribuir para o fortalecimento da identidade dos povos, incentivar as relações culturais e promover o intercâmbio e o reconhecimento mútuo como premissa para a integração de nossa região; Convoca os interessados a participar do concurso de cartazes NUESTRA AMÉRICA HOY.

O objetivo deste concurso é resgatar o cartaz como um instrumento da luta ideológica que estamos travando nestes tempos. Os trabalhos devem refletir a realidade de nossa América hoje da perspectiva individual do criador.



A convocação será permanente, com temas semestrais para o prêmio. O primeiro tema será no dia 24 de julho deste ano, em comemoração ao aniversário de Simón Bolívar, o libertador dos povos da América. O prazo para admissão de trabalhos é 24 de junho. O segundo tema será em 1º de janeiro de 2021, em homenagem ao triunfo da Revolução Cubana e o período de admissão termina em 1º de dezembro de 2020.



Podem ser enviados no máximo três trabalhos por participante, no formato de 17 x 11 polegadas, 300 DPI, em PDF ou JPEG. Para serem aceitos, devem ser acompanhados das seguintes informações:

• Nome e sobrenome do autor.

• Idade e trabalho ou centro de estudos

• Resumo do resumo

• País



O Júri, formado por especialistas, concederá um Grande Prêmio, composto por uma semana em Cuba ou na República Dominicana, e a publicação do trabalho. Tantas menções serão conferidas como o júri decidir; bem como um certificado de participação de todos os autores.



Os trabalhos devem ser enviados para:



Casa de Cultura Latinoamericana y Caribeña.

Avenida Independencia No. 607 e/ Benito Monción y Cayetano Rodríguez.

Gazcue. Distrito Nacional. Santo Domingo. República Dominicana.

E-mail: casadeculturalac@gmail.com .



As obras concorrentes serão de propriedade da Casa de Cultura Latinoamericana e Caribenha.



CONCURSO “DECIMEROS CONTRA EL BLOQUEO”

A Casa da Cultura da América Latina e do Caribe, com sede na República Dominicana, convoca os décimos do mundo para participar do Concurso “Decimeros contra o Bloqueio”.

O objetivo do concurso é exigir o fim do bloqueio contra Cuba, o mais longo e mais ilegal da história da humanidade, e destacar o trabalho de solidariedade do povo cubano.

BASES

1. Haverá um concurso em qualquer uma das estrofes usadas na Poesia Oral Improvisada (dístico, quadra, rodada, quintilla, sextila, folheto e décimo com suas variantes métricas: 6, 8 e 11 sílabas)

2. Os tópicos serão: a cessação do bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba e a solidariedade que Cuba demonstrou pelo mundo inteiro.

3. Todos os poetas, escritores e improvisadores interessados podem participar.

4. Os trabalhos devem ser apresentados no original e em duas cópias, escritas de um lado, datilografadas ou escritas no computador, em número 12, com no mínimo 100 versos e no máximo 150.

5. Os trabalhos apresentados devem ser inéditos e não podem ter sido premiados em nenhum outro concurso.

6. O sistema de pseudônimo será usado. Em um envelope anexo, que será identificado com o título do trabalho e o pseudônimo, serão incluídas as seguintes informações: Nome e sobrenome do autor, endereço residencial, ocupação, país de residência, local do telefone e / ou e-mail.

7. No caso de envio da obra por e-mail, o assunto deverá aparecer: CONCURSO “DECIMEROS CONTRA EL BLOQUEO.



8. Um Prêmio Único será concedido, consistindo em uma semana de estadia em Cuba e na publicação dos décimos. O júri pode conceder tantas menções quanto considerar, além de recomendar a publicação dos trabalhos finalistas, caso tenham a qualidade necessária. Se o vencedor for cubano, o prêmio consiste em uma semana de estadia na República Dominicana e na publicação das décimas.

9. A Casa de Cultura da América Latina e do Caribe compromete-se a garantir todos os recursos materiais e financeiros para a execução do prêmio.

10. O júri será formado por personalidades de renome do décimo escrito e improvisado.

11. O prazo para admissão de trabalhos será encerrado em 28 de agosto, em cumprimento ao 65º aniversário da Reunião de Campo Armado entre o índio Nabori e Angelito Valiente, e os resultados serão anunciados em 30 de setembro, em cumprimento ao aniversário do índio Naborí e o Dia Ibero-Americano da Décima.

12. Os trabalhos escritos devem ser enviados para: Casa de Cultura Latinoamericana y Caribeña. Avenida Independencia No. 607 e/ Benito Monción y Cayetano Rodríguez. Gazcue. Distrito Nacional. Santo Domingo. República Dominicana. E-mail: casadeculturalac@gmail.com ;



13. Os trabalhos recebidos não serão devolvidos.

14. A participação neste concurso implica a aceitação de todas as suas bases.



Junto al filo del doctor

que corta el dogal que aprieta

viene la voz del poeta

en un mensaje de amor

y de combate: al calor

del tiempo y su centelleo.

En la fragua del deseo

se funde un grito fecundo:

LOS DECIMEROS DEL MUNDO

SE SUMAN CONTRA EL BLOQUEO.

Décima de Juan Manuel Reyes Alcolea.



http://www.patrialatina.com.br/casa-da-cultura-latinoamericana-e-caribenha-lanca-concursos-de-cartazes-e-decimas/