O que é o arquivo? | laboratório 3

espaço expectante | cidade /arquivo



O que é o Arquivo? propõe uma reflexão sobre o encontro entre a cidade e o arquivo a ter lugar de 15 a 17 de Maio, na Biblioteca de Marvila, em Lisboa, sob o mote do Espaço Expectante.



Ao longo de dois dias, e no decorrer de 3 sessões de trabalho, artistas, investigadores das mais diversas áreas, historiadores e arquitetos perspetivam as questões levantadas pela relação entre a cidade e o arquivo em sessões abertas ao público e de entrada livre.

Entre outras problematizações, procura-se dar resposta a questões como as potencialidades do espaço vazio no meio de uma cidade.

Fique a conhecer abaixo o programa detalhado e os participantes.

15 MAIO, 4ª feira

15h00 | MESA DE TRABALHO 1. TERRITÓRIO: Desenho e planeamento

Desenho e planeamento territorial e o modo como este influencia ou se relaciona com os trajetos e a habitação.



A primeira mesa de trabalho conta com a participação da artista ALEXANDRA DO CARMO, do antropólogo e investigador do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, EDUARDO ASCENÇÃO; da investigadora e arquiteta JOANA BRAGA, cujo trabalho se desenvolve em torno da dimensão política e social do espaço urbano e de PAULO CATRICA, fotógrafo que se tem focado nas diversas vertentes da fotografia urbana e de paisagem.

16 MAIO, 5ª feira

10h00 | MESA DE TRABALHO 2. ESTRATOS: Tempo

Sedimentação visível de camadas temporais numa mesma paisagem, acumulação de tempos de que a ruína é uma sinédoque.

Participam na segunda mesa de trabalho: ANA ALCÂNTARA, historiadora especialista em História Urbana, da Indústria e dos Transportes portugueses entre o século XIX e o século XX, LUÍS SANTIAGO BAPTISTA, arquiteto e crítico de arquitetura; MARIA FILOMENA MOLDER, professora catedrática, pensadora, autora do programa atualmente no ar "Ruas de Sentido Único" (Antena 2) que faz uma reflexão prática sobre a experiência estética da cidade contemporânea; e da artista FERNANDA FRAGATEIRO

15h00 | MESA DE TRABALHO 3. TERRENO: Ocupação



Questões relacionadas com a terra, potencialidades da ocupação e da tomada do espaço urbano e das possibilidades de um espaço afirmado como improdutivo ou vago.



Com as participações da artista CARLA FILIPE, da realizadora e antropóloga CATARINA ALVES COSTA, do investigador e professor JOSÉ AUGUSTO BRAGANÇA DE MIRANDA e de SUSANA VENTURA, investigadora no Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo (CEAU-FAUP).

17 MAIO, 6ª feira

21h30 | SESSÃO DE CINEMA AO AR LIVRE

A Primeira Árvoreno Parque de Chelas (reportagem da RTP, de 24 Janeiro de 1974)

Brasília: contradições de uma cidade nova, de Joaquim Pedro de Andrade

Pé na Terra, de João Vladimiro

Fire Child, de Gordon Matta - Clark.

Arquivo / Cidade

A proposta deste laboratório surge do confronto e da observação direta de uma zona da cidade de Lisboa em intensa transformação, Marvila, onde parece ser particularmente premente levantar questões sobre o arquivo, com enfoque na sua importância para a construção de um lugar. O laboratório foi precedido de sessões de trabalho com investigadores e artistas cujo trabalho está de alguma forma ligado a este território em particular: António Miranda, Fátima Tomé Ribeiro, Frédéric Vidal, Guya Accornero, Joana Braga, Mariana Viegas, Paulo Catrica, Susana Ventura, Tiago Castela e representantes das associações locais.

Esta é uma iniciativa organizada pelo Arquivo Municipal de Lisboa - Videoteca, em parceria com o projeto OBRA - Fragmentação e Reconfiguração : A experiência da cidade entre arte e filosofia, com curadoria de Inês Sapeta Dias, Joana Ascenção, Maria do Mar Fazenda, Nélio Conceição e Susana Nascimento Duarte.

Todas as atividades são de entrada livre e abertas ao público.