Manual de prevenção e controle da Covid-19 do epidemiologista Zhang Wenhong publicado no Brasil

A Redação, no Diário do Povo Online

A versão em língua portuguesa do "Manual de Prevenção e Controle da Covid-19 Segundo o Doutor Zhang Wenhong" foi oficialmente publicada no Brasil. A versão de papel e e-book será lançada esta semana. O livro usa imagens e texto para explicar aos leitores brasileiros o novo coronavírus em linguagem corrente, dando algumas dicas de proteção no quotidiano.

O link para baixar o PDF é esse aqui: https://bit.ly/2JsOP02

A versão em português foi autorizada pela editora Shanghai Science and Technology Press, com patrocínio do Banco da China, Associação Brasileira de Empresas Chinesas e Escritório do Conselho Chinês de Promoção do Comércio Internacional no Brasil. O livro foi publicado no Brasil pela Polobooks.

De acordo com Keila Cândido, coordenadora de Conteúdo da China2Brazil e responsável pela revisão da versão em português, ainda não havia nenhum material no Brasil sobre a Covid-19 em língua portuguesa escrito por um especialista chinês e o doutor Zhang Wenhong é um especialista renomado na China, com um trabalho reconhecido até fora do país, além disso, a China tem sido referência no combate ao novo coronavírus, por isso o Brasil pode se beneficiar da experiência dos chineses que estão na linha frente estudando e entendendo melhor sobre o vírus.

Tian Bin, parceiro da consultora IEST, empresa também responsável pela coordenação dos direitos autorais e tradução, disse à imprensa que 5000 cópias deverão ser impressas esta semana e distribuídas sem custos à embaixada e consulados chineses no Brasil, ao Instituto Confúcio, ao Ministério da Saúde do Brasil e a outras instituições relevantes. Versões em PDF estão já disponíveis para download na conta de Facebook China2Brazil, sendo que a versão final deverá ser disponibilizada na Amazon e em outras plataformas esta semana.

O link para baixar o PDF é esse aqui: https://bit.ly/2JsOP02