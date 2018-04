'Abuelas de Plaza de Mayo' Repudiam Perseguição Política contra Lula

Em comunicado oficial, Avós que lutam para resgatar netos sequestrados por ex-ditadores argentinos manifestam solidariedade a Lula e à democracia brasileira. "Juntamo-nos ao grito da Pátria Grande: Lula Livre!", protestam as ativistas em Buenos Aires.

Tradução de Edu Montesanti

As Avós da Praça de Maio [Abuelas de Plaza de Mayo] condenamos fortemente a perseguição política sofrida pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por parte de um Poder Judiciário cúmplice que atenta contra o normal funcionamento da democracia.

Sob acusação que não foi devidamente provada judicialmente, com irregularidades em todo este processo que poderia culminar em sua prisão, o poder político e judiciário procuram retirar Lula do processo eleitoral que o coloca como o candidato mais provável para se tornar o próximo presidente do Brasil.

O antecedente do golpe institucional do presidente Michel Temer contra Dilma Rousseff e a tentativa de deixar Lula de fora do pleito, indicam um enorme retrocesso no grau democrático do Brasil, como tem sido visto em outros países da região.

Lula está prestes a se tornar mais um preso político; Ele é perseguido pela luta pela erradicação da pobreza e da fome em seu país, pela busca da justiça social e da igualdade. Portanto, as Avós expressamos nossa solidariedade a ele e ao povo brasileiro, que vive horas de incerteza e dor, e nos unimos ao grito da Pátria Grande: Lula Livre!