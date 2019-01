Descoberto no México 1º templo dedicado a deus mais importante da era pré-hispânica

Arqueólogos mexicanos encontraram o primeiro templo dedicado a Xipe Totec, que significa "nosso senhor esfolado" porque era coberto com pele humana de vítimas de sacrifícios, segundo o Instituto Nacional de Antropologia e História do México.

O instituto informou que a descoberta aconteceu durante as recentes escavações nas ruínas do grupo étnico Popoloca, no estado de Puebla.

Os arqueólogos encontraram duas esculturas de pedra semelhantes a caveiras e um tronco de pedra representando Xipe Totec, considerado pelos astecas o deus da fertilidade e um dos deuses mais importantes da era pré-hispânica.As esculturas medem cerca de 70 centímetros de altura e pesam aproximadamente 200 quilos, relataram os pesquisadores.

Os arqueólogos acreditam que os sacerdotes esfaqueavam as vítimas do sacrifício e vestiam a pele humana nos rituais de adoração a Xipe Totec. Geralmente as vítimas eram guerreiros capturados que recebiam armas simples para lutarem durante o ritual de sacrifício.

http://www.patrialatina.com.br/descoberto-no-mexico-1o-templo-dedicado-a-deus-mais-importante-da-era-pre-hispanica/

Foto: Por Desconhecido - File:Codex Borbonicus (p. 14).jpg, Domínio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3019709