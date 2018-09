Coreia do Norte em festa pelos 70 anos de sua independência

Por Benito Joaquín, Enviado especial

Pyongyang, (Prensa Latina) As celebrações por ocasião do 70" aniversário da criação da República Popular Democrática da Coreia (RPDC) foram anunciadas hoje por um porta-voz do comitê organizador dessa efeméride.

Essa festa acontecerá no próximo dia 9 e servirá para multiplicar as mensagens de apoio ao Socialismo neste país, a paz na região e a reunificação da península coreana, afirmou à Prensa Latina.

Está previsto um solene ato político com convidados especiais e as palavras centrais a cargo de um dirigente do Partido do Trabalho da Coreia (PTC), segundo a fonte.

Também uma grande Revista Militar com o desfile de formações das Forças Terrestres, Marinha, Força Aérea, Tropas de Defesa Estratégicas e a Força de Operações Especiais, os cinco componentes do Exército Popular da Coreia (EPC).

Estes e outros suportes defensivos foram criados com a autossuficiência da Coreia Democrática para defender a criação há 14 quinquênios da obra de Kim Il-sung, a RPDC.

Essas ações serão precedidas por um desfile popular e uma marcha de tochas a cargo de jovens da RPDC de todos os setores e um mega-espetáculo ginástico-artístico na maior instalação de futebol do mundo, o Rungrado Primeiro de Maio, nas orlas do rio Taedong, que atravessa esta capital, de quase quatro milhões de habitantes.

Igualmente uma noite de concertos a cargo dos mais célebres artistas do país, e nesse evento destacarão os pertencentes ao EPC, sublinhou.

Este anúncio produziu-se nas antevésperas da chegada a Pyongyang das delegações de alto nível de numerosos países convidados aos festejos pelo presidente do PTC, Kim Jong-un.

A RPDC foi criada em 9 de setembro de 1948 pelo líder histórico deste país, Kim Il-sung, pouco depois da derrota das forças invasoras e de ocupação do Japão em 1945.

http://www.patrialatina.com.br/coreia-do-norte-em-festa-pelos-70-anos-de-sua-independencia/