A música iraniana ou persa tem uma longa história que remonta às antigas civilizações como o império Elamita (2700-539 a.C.) com base nas evidências arqueológicas sobre os instrumentos musicais. Porém a música clássica do Irã tem raízes no Império Sassânida (224-651). Essa música se chama sonnati (tradicional) ou asil (original) em persa, e é celebrada e apreciada em todas as regiões do centro e Oeste da Ásia onde se pode sentir a influência da cultura iraniana e onde anteriormente se situava o Grande Irã. Muitos músicos como Bārbod (Pahlbod), Nagisā (Nakisā), Bāmshād e Rāmtin, para citar alguns nomes importantes, tocavam nas cortes Sassânidas. Eles utilizavam os instrumentos como tchang (harpa), alaúde, e ney (flauta). As dicas da música modal e a origem da música sonnati, foi desenvolvida nesse período especialmente por Bārbod; em sete modos se chama dastgāh, em 30 modos derivados se chama lahn e em 360 melodias se chama dastān. respectivamente de acordo com os números de dias da semana, mês e ano.

Após o advento do islã no Irã, no século VII, o sistema foi reelaborado por mestres e músicos e teorizado por cientistas tais como:

Nashid Fārsi (?-699)

Ebrāhim Museli (742-803)

Zeryāb (788-857), Ufi Al-Aqāni

Khordādbeh (826-912), que escreveu vários livros

Ahmad Sarakhsi (?-899), Musiqi e Kabir (O Grande Livro da Música) e Musiqi e Saqir (O Pequeno Livro da Música)

Zakariā Rāzi (854-925), Fi Jomal al-Musiqi (A Sinopse da Música)

Rudaki (858-941)

Abuabdollāh Khārazmi (?-981), que escreveu sobre música em sua enciclopédia, Mafātoh al-Olum (As Chaves das Ciências)

Eshāq Museli (766-849)

Abunasr Fārābi (872-950) que escreveu um dos mais importantes livros sobre música, Musiqi e Kabir (A Grande Música)

Abolfaraj Efahāni (896-966) que escreveu Ketāb e Āqāni (O Livro de Aghani)

Avecina (980-1037), que escreveu sobre música em sua enciclopédia, Shafā (Cura)

Safioddin Urmavi (1216-1294) que escreveu os livros Resāle e Sharafiye (Tratado Sharafiyé) e Ketāb e Advār (O Livro das Épocas)

Qotboddin-Mohammad Shirāzi (1236-1312) que escreveu uma enciclopédia sobre música

Ali Gorgāni (1340-1413), Maqālid e Olum (As Chaves das Ciências)

Abdolqāder Marāqi (1360-1434) que escreveu vários livros, especialmente Maqāsed al-Alhān va Jāme' al-Alhān (Os Ideais da Música e a Coleção da Música), e inventou seu próprio sistema de notação musical.

Durante o Império Safávida, muitas alterações foram feitas, mas foi durante a dinastia Qājār (1789-1925) que 7 dastgāhs (modos) e 5 āvāzi (canções) e mais 50 dastgāhs foram preservados e documentados. O nome das melodias derivadas nucleais atualmente é gushe, e a coleção completa das gushes se chama radif. Os sistemas de radif mais frequentemente usados atualmente foram elaborados por Mirzā Abdollāh (1843-1918), Abolhasan Sābā (1902-1957), Aliakbar Shahnāzi (1897-1985) e Abdollhāh Davāmi (1891-1981). Em 2009, o sistema musical Radif foi oficialmente registrado na lista de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO.

Há características particulares na música sonnati:

Essa música tem base tanto na improvisação quanto na composição, e numa performance musical, os músicos compõem várias gushes improvisadamente

A composição e notação musical da āvāz (canção) na música sonnati estão juntas com melodias musicais com as mesmas notações

O maestro da orquestra é o vocalista

O vocalista pode tocar um instrumento, em particular um de cordas tal como tār

As letras geralmente são escolhidas de poemas clássicos que têm vários estilos métricos na prosódia persa, especialmente Qazal (Gazel). Os poemas mais cantados são os de Hafez (1315-1390) e Molavi (Rumi) (1207-1273). Portanto há um tema espiritual ou romântico nos poemas em geral. As letras das músicas nos estilos modernos do século XVIII, se chamam tasnif (balada ou ode).

Um coro pode acompanhar o vocalista em alguns versos ou formar a música vocal

As composições podem variar substancialmente do início ao fim, tanto que normalmente começam com um pishdarāmad (pré-prelúdio), darāmad (prelúdio), a canção rítmica e várias gushes, alternando entre peças baixas (forud), altas (oj), contemplativas e demonstrações estéticas sem letras ou com letras chamadas tahrir.

Nessa música, há intervalos de um tom, três quatro tom, semitom e um quatro tom.

Os instrumentos musicais tradicionais do Irã são de três familias:

Os instrumentos de corda, como tchang (harpa), tār, dotār, setār, qānun, tanbur, robāb, mehri, shushak, serud, danbare, shahrud, barbat ou rud ou ud (alaúde), santur, kamāntche e qeytchak

Os instrumentos de sopro, como ney, neylabak ou ney-e-haftband sornā, karnā, shāx, arqanun, shāvqar, shahnāy, arabāne, musiqār, molu, nāymoshk ou neyanbun, bishe e tutak

Os instrumentos de percussão como tonbak, daf, dāyere, dohol, senj, jalājal, tchaqāne e zangal

A música é importante em todos os aspectos da cultura iraniana, nas felicidades ou lamentações, na vida diária ou nos eventos. A música é a parte indispensável dos poemas folclóricos como matals e poemas para crianças como canções de ninar, das performances teatrais como teatros de fantoches e Shāhnāmekhāni (contar hitórias de Xá-nāme teatralmente), das lamentações pessoais ou as elegias religiosos como nohekhāni ou performances elegiais de shabihkhāni ou ta'zie (originamente Sug-e-Siāvash ou Elegias de Siavash), e dos esportes como koshti-e-pahlavāni ou varzesh-e-zurkhānei ou kushti-e-bāstāni, uma antiga arte marcial iraniana.

Há várias formas da música locais se chamam musiqi e navāhi; em todas as regiões do Irã com instrumentos tradicionais ou regionais as músicas são nomeadas como Khorāsāni, Kordi, Balutchi, Bushehri, Gilaki, Azari, Lori, Bakhtiāri, Jonubi, Turcoman, ...

A música moderna iraniana, nos estilos clássico, pop, rock, hip-hop, pode conter vários instrumentos e melodias tradicionais. Além disso, há vários tipos das músicas amalgamadas e heterogêneas na música contemporânea iraniana.

Segue abaixo várias informações sobra música iraniana:

