Novo Passaporte KidZania, com vantagens para os verdadeiros fãs do parque temático

Lisboa, 7 de março de 2017 - A Cidade das Crianças lança o Passaporte KidZania. Uma grande aposta para 2017 que pretende premiar os verdadeiros fãs da KidZania!

Com este Passaporte as crianças recolhem carimbos nas atividades realizadas e ficam com o registo das profissões que vão experimentando. Além de ser uma recordação do tempo bem passado na Cidade das Crianças, o passaporte dá acesso a ofertas ao completar o número de carimbos pré-definido por página, tais como cheques de kidZos e descontos em entradas no parque temático.

O passaporte pode ser adquirido nos espaços KidZania - Aeroporto, The National Store of KidZania e KidZania Corner, por um valor especial de lançamento de 1€.

A KidZania procura assim criar um programa de fidelização com benefícios para as crianças e adultos que visitem a Cidade das Crianças.

Sobre a KidZania Lisboa

A KidZania é um parque temático dirigido a famílias, com caráter pedagógico e lúdico, localizado no Dolce Vita Tejo, um Centro Comercial de referência a nível nacional e internacional. Na KidZania, as crianças são convidadas a entrar no mundo dos crescidos através do conceito "brincar aos adultos", aliando o entretenimento a uma forte componente pedagógica.

Nesta cidade, construída à escala infantil, as crianças têm a possibilidade de exercer cerca de 60 profissões, tais como jornalista, bombeiro, médico, cozinheiro, polícia ou modelo. Todas as atividades acompanham os conteúdos escolares e foram concebidas segundo o conceito de edutainment, ou seja, tarefas simultaneamente divertidas e educativas.

A KidZania tem a sua própria moeda oficial, os kidZos, com os quais os cidadãos podem aceder aos mais variados serviços dentro da cidade ou mesmo fazer compras na loja de kidZos. Para isso, as crianças terão de trabalhar nas profissões que mais gostarem e o seu esforço será recompensado. Cabe às crianças fazer a gestão do seu próprio dinheiro, podendo depositá-lo na sua conta bancária da KidZania e levantá-lo nas caixas ATM na próxima visita.

O conceito único e diferenciador da KidZania, que alia entretenimento e conhecimento numa cidade real construída à escala das crianças, tem vindo a ser reconhecido não só a nível nacional como também além-fronteiras. A mais recente distinção foi feita pelo site de viagens TripAdvisor, que atribuiu ao parque temático, pelo 2º ano consecutivo, o Certificado de Excelência 2016.

A KidZania conta com marcas parceiras nas mais diversas áreas, nomeadamente: ACP, Barraqueiro, Bom Petisco, Bosch Car Service, CGD, Charon, Chocapic, Compal, CTT, EDP, Expresso, Fábrica de Óculos, GALP, INEM, Johnson Baby, Kelly, LIDL, McDonald's, MEO, Olá, Ordem dos Farmacêuticos, Pizza Hut, Plátano Editora, PSP, RFM, SIC, Solinca/Manz, Snazaroo, Um Bongo, A Vaca que ri e Mini Babybel, Vetzania e Visão.