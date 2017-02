Claude Mangin no aeroporto de Casablanca após expulsão de Rabat

Claude Mangin, esposa de Naama Asfari está em protesto no aeroporto de casablanca após expulsão de Rabat. Mangin é francesa e esposa de Asfari, um dos presos politicos de Gdeim Izik, ativista saharaui injustamente condenado por um tribunal militar a trinta anos de prisão em 2010.

Claude foi impedida de sair do aeroporto de Rabat pelas autoridades marroquinas obrigando-a a ir para Casablanca. A Sra. Mangin vinha visitar o seu marido, esta professora de história e geografia já tinha sido arbitrariamente expulsa m outubro. Naâma Asfari, que foi preso no processo de desmantelamento do acampamento de protesto Gdeim Izik em 2010, apresentou uma denúncia das torturas sofridas junto dos tribunais franceses e ao Comité das Nações Unidas contra a Tortura, que condenou Marrocos neste caso.

Em 27 de julho, o Supremo Tribunal anulou a condenação do tribunal militar contra esses ativistas. Um julgamento de recurso fou aberto em 26 de dezembro. E deve ser continuado em 13 de março. O direito de visita da sua esposa francesa assim como dos seus advogados é um direito básico de Naâma Asfari, que mais uma vez é desrespeitado pelas autoridades marroquinas.

A Sra. Mangin afirmou que está determinada a ficar no aerporto de Casablanca até que lhe seja autorizada a visita ao seu marido.

Ás 22h30 hora local em contacto com Isabel Lourenço disse: "Estou numa sala de embarque, tenho frio mas estou determinado a ficar até a recuperação do meu direito de visita.

