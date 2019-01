Bolsonaro contra as terras indígenas

Demarcação de terra indígena será feita pelo Ministério da Agricultura

Novo governo altera a regra e a demarcação de terras indígenas não será mais feito pela Fundação Nacional do Índio (Funai). O Ministério da Agricultura passa a ser responsável pela atividade.

Na noite desta terça-feira (1º), a edição extra do Diário Oficial da União publicou uma medida provisória do governo de Jair Bolsonaro, que atribui ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) a tarefa de identificação, delimitação e demarcação de terras indígenas. Até então, o processo era da responsabilidade da Funai.

Além disso, o Mapa assume a tarefa do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para a regularização de terras quilombolas.A medida provisória estabeleceu que o ministério ficará encarregado das tarefas, sem informar o funcionamento do processo de demarcação.

No caso de terras quilombolas, o processo, atualmente, envolve sete etapas, começando pela abertura de um processo no Incra. Na sequência, estudos e relatórios sobre a área reclamada são elaborados, até que um decreto presidencial oficialize a concessão do título de propriedade, se o entendimento for de que a região pertence, de fato, a descendentes de escravos, informou Agência Brasil.

http://www.patrialatina.com.br/demarcacao-de-terra-indigena-sera-feita-pelo-ministerio-da-agricultura/

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jair_Bolsonaro#/media/File:Encontro_entre_Presidente_Temer_e_Presidente_eleito_Bolsonaro_2_(cropped).jpg

Por Senado Federal - Índios, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40668018