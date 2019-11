Graves incidentes encerraram a segunda-feira de protestos no Chile

Por Rafael Calcines Armas

Santiago do Chile, (Prensa Latina) Incidentes graves ocorreram durante a chamada super segunda-feira de protestos no Chile, na qual centenas de pessoas saíram às ruas pacificamente e foram violentamente reprimidas pelas forças policiais.

Entre os eventos mais graves da capital, as redes sociais perceberam que duas pessoas, uma na Avenida Bilbao e outra na Alameda, foram brutalmente atropeladas por carros da polícia, que não lhes ajudou, e tiveram que ser transferidas em estado grave para os centros hospitalares.

A mídia televisiva também informou que vários centros de saúde ficaram sobrecarregados com a chegada de pessoas com ferimentos diferentes, incluindo muitos com ferimentos de pellets no rosto, fato que é constantemente repetido nas manifestações e denunciado por organizações de direitos humanos humanos.

Até um vendedor ambulante que estava no parque Bustamente, perto da Plaza Italia, e que não participava das manifestações, foi ferido na cabeça com um projétil lançado pela polícia e está em coma induzido no chamado Posto Central. A família não descarta uma ação contra a polícia.

Numerosas organizações indicaram que o número de feridos é praticamente indefinível, já que muitas pessoas preferem não comparecer aos centros de saúde por medo de serem presas pelas autoridades.

Como também aconteceu repetidamente, grupos de homens encapuzados, separados de manifestações pacíficas, cometeram numerosos excessos, como resultado nas proximidades da Praça Baquedano, duas bancas de jornais foram queimadas quando receberam o impacto de uma bomba Molotov lançada por esses elementos. .

Ao contrário da violência contra a população que se manifesta pacificamente, o ministro do Interior Gonzalo Blumel rapidamente condenou o ataque às bancas e disse que 'faremos todo o possível para que (esses fatos) sejam sancionados e não ficam impunes. São atos de violência inaceitáveis '.

Como Blumel disse à mídia, desde o início do surto social, existem mais de nove mil detidos e 500 pessoas estão em prisão preventiva.

Da mesma forma, homens encapuzados assaltaram um hotel perto da Plaza Baquedano e da sede da Universidade Católica, em Alameda, sem forças policiais intervindo na época, o que só aconteceu mais tarde.

Por outro lado, carros da polícia lançando fortes jatos de água e uma grande quantidade de gás lacrimogêneo atacavam repetidamente contra os manifestantes pacíficos da Praça Baquedano desde que as pessoas começaram a se reunir na esplanada.

A segunda-feira passada passou nesta capital com inúmeras manifestações desde a manhã para exigir uma Assembléia Constituinte e medidas que põem um freio nas profundas desigualdades no Chile.

Durante o dia, o vencedor do Prêmio Nobel da Paz Rigoberta Menchú entregou uma carta endereçada ao Presidente Sebastián Piñera no Palácio La Moneda, na qual denunciou as violações sistemáticas e flagrantes dos direitos humanos no Chile.

A carta alerta que essas violações não ocorreram apenas nas últimas semanas, mas também muito antes, principalmente contra estudantes, sindicalistas e comunidades indígenas.

