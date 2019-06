Desfile de Moda Têxtil Artesanal, Feira Cultural de Coimbra, 5 junho 21h30

Evento: Desfile de Moda Têxtil Artesanal

Data: 5 de junho de 2019; 21h30

Local: Feira Cultural de Coimbra

Coimbra, 5 de junho de 2019 - O Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património (CEARTE) apresenta hoje, dia 5 de junho, às 21h30, no palco principal da Feira Cultural de Coimbra, um desfile de moda têxtil artesanal.

Será apresentada uma coleção de 40 coordenados, alguns deles distinguidos com prémios em concursos internacionais de moda, desenvolvidos no âmbito dos cursos de formação do CEARTE.

Os objetivos desta iniciativa têm por base o apoio à qualificação das produções artesanais, e a valorização do saber-fazer têxtil artesanal através do design, tornando os produtos distintivos e de excelência.

A criatividade e a inovação associada à identidade cultural fazem deste evento um dos pontos altos da Feira Cultural de Coimbra.

A entrada é gratuita.