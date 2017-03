PEV congratula-se com a aprovação da opção vegetariana em todas as cantinas públicas

Ficou hoje concluído o processo legislativo sobre a inclusão de opção vegetariana nas cantinas públicas, o qual contou com um projeto de lei dos Verdes, através do qual os deputados ecologistas contribuíram para que seja oferecida uma alternativa de ementa livre de produtos de origem animal nas cantinas públicas que garanta qualidade, equilíbrio e diversidade de nutrientes que proporcionem uma alimentação saudável.

O PEV congratula-se com o resultado obtido, tendo o projeto contado com o voto favorável de todas as bancadas parlamentares, à exceção do PSD e do CDS, que se abstiveram.

O Grupo Parlamentar "Os Verdes"