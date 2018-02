Índia e Guiana impulsionam relações políticas e econômicas

Nova Deli, (Prensa Latina) A chanceler índia, Sushma Swaraj, recebeu hoje aqui ao vice-presidente de Guiana, Carl B. Greenidge, com quem abordou o fortalecimento das relações e temas como a mudança climática e a reforma das Nações Unidas.

Ambas as partes coincidiram na necessidade de promover os negócios e o comércio, ampliar o contato entre os dois povos e a cooperação no setor farmacêutico, destacou um comunicado do Ministério de Relações Exteriores do gigante sul-asiático.

Nesta terça-feira ambos os países assinaram três memorandos de entendimento sobre energia renovável, troca cultural e outro relativo à Aliança Solar Internacional, uma plataforma na que os países ricos em sol abordam coletivamente os reptos comuns relacionados com o uso da energia solar, precisou o texto.

Como parte de sua visita de cinco dias, o também chanceler guianês entrevistar-se-á com o ministro índio de Petróleo e Gás Natural, Dharmendra Pradhan.

Acompanhado de uma delegação de alto nível, que inclui ao titular de Recursos Naturais, Raphael Trotman, Greenidge participará na Comissão Conjunta Guiana-Índia e nas Consultas Interministeriais.

A visita ocorre num momento muito importante para as relações bilaterais, afirmou dias atrás o embaixador guianês nesta nação, David Goldwin.

Segundo cifras oficiais, o comércio entre Índia e Guiana foi de 34,7 milhões de dólares durante o ano fiscal 2014-15, 3,3 milhões mais que no período precedente.

