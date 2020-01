Paramilitares invadem varias comunidades na Colômbia

Bogotá, (Prensa Latina) Um forte repúdio recebeu nesta quinta-feira (02) a tomada por paramilitares de várias comunidades na Colômbia, denunciada pela Comissão Intereclesiástica de Justiça e Paz.

Os paramilitares não dão trégua. Primeiro dia do ano e já estão semeando o terror no município de Bojayá, expressou o senador Gustavo Bolívar, da Lista da Decência. A senadora Aida Avella, da União Patriótica, manifestou que enquanto se recebe o ano, outra vez Urabá (região geográfica) está ameaçada e 'os paramilitares correndo solto em Bojayá'.

Comunidades de Bojayá têm denunciado que mais de 300 homens armados tomaram a região, são grupos paramilitares, cada vez retrocedemos mais no tempo, façamos o que não fazem os meios, escreveu no Twitter um usuário identificado como @DonIzquierdo.

Bojayá votou Sim à paz, hoje os paramilitares que promoviam o Não tomaram violentamente Bojayá. Os povoados, os corregimentos, as veredas, também são Colômbia. Menos forças militares para proteger banqueiros e mais para proteger o povo!, apontou o usuário @PaísMenosPeor.

Já o ex-candidato à Presidência e atual senador Gustavo Petro, destacou que após o massacre de Bojayá (2002) e de conseguir que a (ex-guerrilha) FARC deixasse de ser fator de violência na região, no governo de (Iván) Duque, de novo, os paramilitares do narcotráfico tomam Bojayá.

Na semana passada, a Comissão denunciou também o que denominou controle social territorial por parte de paramilitares nas localidades de Curbaradó, Jiguamiandó, Pedeguita, Mancilla e La Longa Tumaradó, 'no meio da presença de efetivos regulares do Exército Nacional e da Polícia Nacional'.

Denunciou também essas ações como 'os novos e velhos mecanismos para impedir a restituição de terras na região do Baixo Atrato e no território nacional, perante as diferentes estratégias que têm prolongado a expropriação'.

