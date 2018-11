Cuidados a serem tomados na contratação do Despachante Aduaneiro - Empresa de Assessoria Aduaneira - Logística Internacional na Importação e Exportação

Como escolher um Prestador de Serviços na Área de Comércio Exterior? Quais são meus riscos? Quanto custa um Despachante Aduaneiro?



Primeiramente precisamos valorar e qualificar o serviço do Despachante Aduaneiro,observando seus atos e procurando informações sobre o mesmo e a Empresa onde trabalha.



Existe hoje no mercado uma quantidade enorme de “ Despachantes Aduaneiros “ que só têm o título, pois não conhecem muito pouco ou nada sobre Comércio Exterior,Logística,Legislação,etc...



O Despachante Aduaneiro é primordial no processo de Importação e Exportação, visto que acompanha e executa todo o processo desde o embarque até a chegada da carga, e as vezes pequenos erros causam grandes prejuízos. Como por exemplo: classificação fiscal incorreta,cálculo de Impostos errados, contratação de parceiros desqualificados e sem know how.



Os honorários do Despachante Aduaneiro não são os que mais pesam no custo do processo, pelo contrario, o transporte nacional,internacional e armazenagem são infinitamente mais caros e não demandam de nenhuma Análise mais detalhada e conheciemnto profundo em Legislação.

Para que arriscar que seu processo seja prejudicado e atrasado por uma economia que no final das contas é muito baixa em relação as despesas.



Infelizmente hoje existem muitos “concorrentes” que não valorizam seu trabalho e não garantem nada, e cobram valores muito abaixo do mercado e não recolhem os devidos impostos e contribuições.

O que preocupa é que Empresas Grandes que eram de outros setores ( Agenciamento de Frete Internacional, Transportadores, Seguradoras, Corretoras de Cãmbio) e não tem experiencia em Desembaraço Aduaneiro estão entrando no mercado sem o menor respeito a Legislação, não recolhendo Impostos e Contribuições e imbutindo os valores de Desembaraço em outras despesas do Frete,Câmbio,Seguro.



Aparentemente pode parecer que este novo tipo de Prestador de Serviço esteja operando normalmente e cumprindo os prazos , mas muito cuidado pois estão se “escondendo” dentro do canal verde , facilitando o desembaraço e mostrando um serviço mais rápido que o normal, e a Empresa só descobre os erros depois de algum tempo , muitas vezes com Intimações da Receita Federal e da Secretaria da Fazenda.



Finalizando, pese sempre as considerações abaixo na escolha de seu Prestador de Serviço em Comércio Exterior:

· O Sda ( Sindicato dos Despachantes Aduaneiros ) é recolhido?

· Possui,Acompanha e informa toda Legislação pertinente a Área?

· Possui mais de uma conexão ao Siscomex?

· Tem estrutura própria para confecção de documentos(di,li,dta,dsi) independente se é 1 produto ou 1.000.000 de produtos?

· Possui qualificação,formação,experiência,credibilidade e conhecimentos profundos?

· Quem confere suas cargas em caso de Canais Amarelo,Vermelho ou cinza? É o proprio Despachante ou qualquer outra Pessoa?

· Possui bases em todos Aerportos e Portos no Estado de São Paulo?

· O serviço documental e tributário é centralizado em Representantes Credenciados?

· Possui follow up,tracking System e acompanhamento on line(via internet)?

· Possui Assessoria Especializada em Importação e Exportação?

· Possui Assessoria Jurídica.?

· Possui toda legislação Aduaneira (Impressa e Digitalizada)?

· Participa Intensamente em Programas Governamentais- Ceciex /Brasil Trader/Apex Brasil/Ciesp/Fiesp/?

· Possui cadastro em todos os sites e referências na Área de Comércio Exterior?

· Envia notícias e informações atualizadas aos seus Clientes?

· Oferece serviços de qualidade e a preços competitivos em toda Cadeia Logística(Transporte Internacional/Transporte Nacional/Armazenagem/Seguro)?

· É atendido e acompanhado diretamente pelos Diretores da Empresa?

· Está disponível e possui agilidade para respostas imediatas?

· Possui Facebook,Twitter e Blog da Empresa?



Cesar Magnus Torchia Monteiro Terra

Diretor e Sócio da MMT Assessoria em Comércio Exterior fundada em 08/04/1997

Despachante Aduaneiro desde 03/09/1996

Engenheiro Eletricista - 1996

Empresa Filiada ao Ceciex , Ciesp e BB Negócios Internacionais

Empresa Expositora na Brasil LOG - Feira Internacional de Logística 2014