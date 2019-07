Posto em órbita satélite meteorológico russo da série Meteor-M

Moscou, 5 jul (Prensa Latina) O satélite meteorológico Meteor-M número 2.2 foi posto hoje em órbita, depois de se separar do bloco impulsor Fregat, lançado por um foguete Soyuz-2.1b do cosmódromo russo de Vostochni.

Apesar de terem informado que um raio atingiu o Soyuz-2.1b, o foguete portador decolou como estava previsto e aos 10 minutos de sua saída se informou sobre a posta em órbita do satélite, a uma altura de 830 quilômetros.



De acordo com o escritório do Roskosmos, o módulo que acompanha o satélite leva consigo 32 pequenos aparelhos cósmicos, que serão postos em órbita mais tarde.



O Meteor-M se soma ao sistema meteorológico Meteor-ZM, que reune satélites dessa série, o primeiro dos quais foi enviado ao espaço em 2009. Em 2017, por causa de um acidente com o módulo impulsor, foi impossível pôr em órbita o Meteor-M número 2.1.



Os aparelhos desta série estão destinados a recolher informação sobre a superfície terrestre e marítima, através de fotos normais, infravermelhas e sensíveis às temperaturas.



Além disso, o satélite dever ser capaz de recolher dados sobre a temperatura do mar, a concentração de ozônio na atmosfera, avisar sobre situações de emergências naturais e tecnológicas, bem como dados para pesquisas científicas.



