Angola: Formação

Encerramento da 1ª Fase de Formação Presencial de Formadores das ZIP e Supervisores Pedagógicos

Termina nesta sexta-feira, 3 de Fevereiro, a 1ª Fase de Formação Presencial de Formadores das ZIP e Supervisores Pedagógicos em matéria de Metodologias de Ensino da Língua Portuguesa, Matemática e Supervisão Pedagógica.

A acção formativa que decorreu nas províncias de Luanda, Huambo, Huíla, Lunda Sul e Zaire foi dirigida aos 668 Professores, Formadores das Zonas de Influência Pedagógica (ZIP), das 18 províncias de Angola.

Para o efeito, a equipa de gestão do Projecto Aprendizagem para Todos (PAT) vem por esta via solicitar a presença do vosso órgão de informação para cobertura jornalística do acto solene de encerramento que acontece em simultâneo nas cinco regiões acima citadas. Em Luanda, o encerramento do evento terá lugar no Sunsil Hotel, localizado na comuna do Benfica. Participam da fomação Técnicos do PAT, Técnicos do Instituto Nacional de Formação de Quadros da Educação, Coordenadores Provinciais das Zonas de Influência Pedagógica, formadores das Escolas de Magistério, Directores dos Magistérios e os Supervisores Provinciais.