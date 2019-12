Líderes da Otan tentarão diminuir dificuldades na cúpula de Londres

Londres, 4 de dezembro (Prensa Latina) A OTAN se reúne hoje em um hotel nos arredores desta capital, na tentativa de demonstrar união, e diminuir a aspereza entre vários de seus aliados.

A cúpula projetada para comemorar o 70ú aniversário da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) deve durar cerca de três horas, momento em que cada um dos líderes dos 29 países membros terá quatro minutos para apresentar seus pontos de vista.



Como ocorreu, o apelo à unidade será assumido pelo anfitrião, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que, de acordo com seu gabinete, lembrará aos demais convidados que o compromisso de se defender é a razão. de ser da OTAN.



A doutrina de vir em auxílio de outros é a principal explicação de porque os britânicos e milhões de nossos amigos vivem hoje em paz e liberdade, dirá o governante conservador.



No entanto, permanece uma nuvem de discórdia sobre o luxuoso e fortificado hotel de Watford, onde a reunião é realizada, que para alguns tem muito pouco como celebração e muita conciliação, após as declarações incendiárias do presidente da França, Emmanuel Macron.



O presidente francês disse dias atrás em uma entrevista que a Otan sofria de morte cerebral, em referência à decisão unilateral dos Estados Unidos de se retirar sem qualificação do norte da Síria, o que abriu as portas para a subsequente incursão da Turquia nesses territórios , para atacar os rebeldes curdos.



Questionado sobre isso aqui ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou um discurso retórico contra Macron, a quem ele acusou de fazer uma declaração muito desagradável e desrespeitosa para o resto dos aliados.



Trump trouxe à tona a difícil situação política e econômica pela qual os franceses estão passando e afirmou que nenhum outro país precisa mais de proteção da OTAN do que a França.



Também há grande expectativa pelo discurso da Turquia, cujo presidente, Recept Tayyip Erdogan, não possui todos eles com Macron, que ele também acusou de sofrer morte cerebral.



Os aliados também estão chateados com a decisão de Ancara de comprar um sistema de defesa antimísseis da Rússia. Portanto, não está descartado que na quarta-feira eles solicitem explicações a Erdogan.



Por seu lado, espera-se que Trump reivindique novamente ao restante dos membros da OTAN uma maior contribuição para os fundos da aliança militar, porque mais de uma vez ele reclamou que os Estados Unidos não podem dominar a maioria dos Os gastos.



Os movimentos sociais britânicos liderados pela Coalizão Stop the War e pela Campanha pelo Desarmamento Nuclear planejam desafiar fortes medidas de segurança em torno do hotel Watford para protestar contra a presença de Trump e a cúpula da OTAN.



No dia anterior, milhares de pessoas se reuniram na Trafalgar Square de Londres e depois marcharam para o Palácio de Buckingham, onde a rainha Elizabeth II ofereceu um jantar de boas-vindas aos líderes dos países membros do bloco.



