Pacto por una cultura política e a não violência na campanha eleitoral

Vemos com preocupação que a violência contra líderes políticos e sociais afeta a democracia e o debate político construtivo. Conscientes da realidade que a Colômbia vive, reconhecemos a importância de contribuir para o fortalecimento da democracia, da reconciliação nacional, da convivência e da não estigmatização na campanha eleitoral. Por isto, como partidos e movimentos políticos, candidatas e candidatos, respondendo ao chamado do Conselho Nacional de Paz, Reconciliação e Convivência, subscrevemos os seguintes compromissos:

1. Propender por uma cultura política baseada no reconhecimento e no respeito pelo opositor político, promovendo diálogos centrados na argumentação e no valor das ideias, nos afastando da linguagem que promova qualquer forma de discriminação, exclusão, perseguição e estigmatização.

2. Rechaçar publicamente e denunciar ante as autoridades competentes tudo o que afeta o funcionamento da democracia, como os comportamentos violentos empreendidos em nome de ou pelos candidatos e pelas candidatas em contenda, que incidam, afetem ou impeçam a participação política.

3. Utilizar de maneira responsável e respeitosa os espaços em meios de comunicação e redes sociais, oferecendo informação veraz e elementos para a análise, evitando disseminar informação falsa ou difamatória que promova o ódio e a violência.

4. Respeitar e promover o exercício livre e consciente dos direitos políticos de toda a cidadania e rechaçando qualquer ato de intimidação, coação ou corrupção eleitoral.

Subscrevemos este pacto na qualidade de presidentes de partidos e representantes de movimentos políticos, e nos comprometemos a que seja subscrito por tod@s os e as candidatos e candidatas avalizados por nossas organizações política. Defendemos a palavra como ferramenta básica da política, como recurso para estabelecer o que mais convém a todos e todas, e como veículo de diálogo e pluralidade. Instamos a que se subscrevam pactos similares nos níveis territoriais.

Chamamos aos integrantes de todos os partidos e movimentos políticos e ativistas de nossas campanhas, aos meios de comunicação, às autoridades territoriais e nacionais, e à cidadania em geral a compartir estes critérios e compromissos, a apoiá-los em todas as partes e em qualquer circunstância, a fim de que esta campanha brilhe por um exercício civilizado da política, que abra o caminho a um futuro melhor para a Colômbia.

Como testemunhas e promotores, acompanharemos e faremos seguimento ao cumprimento e a materialização deste pacto. Consequentemente, na dita qualidade, nos somamos a esta iniciativa,

Este compromisso se subscreve aos 26 dias do mês de agosto de 2019 em Bogotá D.C.

Monsenhor Hector Fabio Henao - Promotor do Pacto-Presidente Conselho Nacional de Paz, Reconciliação e Convivência - CNPRC

Pelos Partidos Políticos

Tradução > Joaquim Lisboa Neto