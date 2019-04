Empresa estatal socialista no centro da economia cubana

Havana, 3 abr (Prensa Latina) O chefe da Comissão Permanente para a Implementação e Desenvolvimento dos alinhamentos do Partido Comunista de Cuba (PCC), Marinho Murillo, assinalou hoje à empresa estatal socialista como base do novo modelo econômico.

Um informe publicado nesta quarta-feira no jornal Granma acrescenta que ainda persistem deficiências nas Organizações Superiores de Direção Empresarial (OSDE), mas se batalha para resolve-los.



A nota indica que Murillo interveio em um encontro de trabalho do Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, com membros das juntas de governo.



Disse que a existência de estruturas sobredimensionadas, incrementos nos orçamentos de despesas, demasiadas reuniões e trâmites, e uma excessiva centralização de funções, atividades e aprovações de concorrência empresarial são algumas deficiências das OSDE.



A respeito, o mandatário cubano considerou como determinante dedicar-lhe tempo a esse aspecto, porque caso contrário o país ficará detido no tempo.



Nessa ocasião, Díaz-Canel ratificou que a questão essencial e o ator mais importante do modelo econômico cubano está na empresa estatal socialista, à qual deve ser dado um apoio e a apoiar mais.



As Juntas de governo foram criadas para supervisionar o funcionamento do sistema empresarial e jogam um papel decisivo ao representar os interesses do Estado no controle do gerenciamento.



Murillo precisou sobre o cumprimento de suas funções, que se consolida o trabalho na análise e aprovação da distribuição de utilidades no sistema empresarial, bem como no cumprimento dos indicadores diretores e dos resultados do gerenciamento empresarial.



Sobre o aperfeiçoamento da empresa estatal, que começou desde 2011 e que continua na atualidade, afirmou que se estudam ou estão aprovadas várias políticas que prevêem a ampliação de faculdades no sistema empresarial.



Entre elas mencionaram a criação de empresas de alta tecnologia, de parques científico-tecnológicos e de vínculos entre as universidades e empresas, bem como o desenvolvimento de empresas produtoras de aplicativos e serviços informáticos.



mem/rfc/jcfl

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=22909&SEO=empresa-estatal-socialista-no-centro-da-economia-cubana