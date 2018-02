Com quase 100 mil seguidores no Instagram, Artur Andrade revela que nunca ganhou dinheiro com a rede social

O estudante de Odontologia diz que agora faz postagens apenas por diversão

Apesar de ter 64 mil seguidores no Instagram, Artur Andrade, ao contrário de outras pessoas que fazem sucesso com a rede social, não ganha nenhum dinheiro com ela.

"Sempre gostei de fotos, mas ninguém me apoiava. Então fui seguindo sozinho mesmo. Agora, faço das redes sociais uma diversão, vai me dando vontade, eu vou postando", disse o rapaz de 25 anos, natural da cidade de Picos, no Piauí.

Ele conta que começou a ganhar milhares de seguidores quando começou a trabalhar com eventos. Atualmente, Artur trabalha administrando um salão de beleza.

"Comecei nesse mundo do Instagram aos poucos, quando trabalhei produzindo eventos. E com isso, fui crescendo aos poucos. Depois parei de trabalhar na área e segui mesmo postando sobre minha vida", conta Andrade.

O estudante mora no Rio de Janeiro há seis anos. Ele mudou-se para a cidade maravilhoso depois que passou na faculdade de Odontologia, que ainda não foi concluída.

Foto Divulgação

Thiago Freitas Assessor e Jornalista