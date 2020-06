Feminicídio dá prisão perpétua na Argentina

Prisão perpétua na Argentina por feminicídio

Buenos Aires, (Prensa Latina) Após três anos, a justiça argentina condenou nesta terça (02) um dos autores de tantos casos de feminicídio que ocorrem diariamente no país diariamente à prisão perpétua.

Este é o homicídio contra a jovem Anahi Benítez, 16, que foi vista pela última vez em 29 de julho de 2017, quando deixou sua casa no Parque Barón, na cidade de Lomas de Zamora, em Buenos Aires, para passear.

Em 4 de agosto daquele ano, seu corpo foi encontrado nu, com ferimentos cortados e socos na cabeça, enterrados na Reserva Natural de Santa Catalina.

Os juízes do Tribunal Penal Número 7 dessa jurisdição consideraram Marcos Esteban Bazán como co-autor dos crimes de 'privação ilegal de liberdade, homicídio agravado, triplo agravado por traição, causas criminais e mediação da violência de gênero (feminicídio). e como participante necessário em abuso sexual agravado pelo acesso carnal '.

O promotor Hugo Carrión afirmou que a jovem foi 'torturada e reificada' e pediu a Bazán, 34 anos, a vida na prisão como co-autor ou, na sua falta, como participante necessário.

Segundo a agência Télam, várias vozes feministas e de direitos humanos, bem como amigos e parentes de Anahí, denunciaram que a condenação de Bazán é usada para encerrar uma investigação que, desde sua criação, deixou sérias dúvidas e afirma que a causa não é fechada e reaberta a investigação.

Nesse sentido, será fundamental saber como será julgado Marcelo Villalba, cujo DNA foi encontrado em vestígios de sêmen no corpo da vítima e é a principal pessoa acusada de feminicídio, enfatiza a fonte.

A sentença é conhecida na véspera do quinto aniversário do nascimento do coletivo Ni una Menos, cuja frase nasceu na Argentina e é reproduzida em centenas de países, contra a violência masculina e os constantes feminicídios.

http://www.patrialatina.com.br/prisao-perpetua-na-argentina-por-feminicidio/