Piedad Córdoba pede unidade, integração e trabalho na América Latina

Bogotá, (Prensa Latina) Numa época em que o governo dos EUA intensifica sua hostilidade a países da região como Venezuela, Cuba e Nicarágua, o combatente colombiano e ex-senador Piedad Córdoba insiste hoje na necessidade de integração e de continuar trabalhando.

Eu acho que é uma campanha. Lembre-se de que (o presidente Donald) Trump disse que quando terminou na Venezuela, continuou com Cuba e Nicarágua e está tentando evitar a todo custo que a região retome seu curso, como quando eram Lula, Cristina (Fernández) que agora ela é vice-presidente, Evo (Morales), disse ela à Prensa Latina. É uma campanha inteira, e é como ter medo de nós, amigos de Cuba, que somos totalmente contra o bloqueio (econômico, comercial e financeiro) porque é uma infâmia, é um crime contra a humanidade, afirmou.

A esse respeito, se referiu à importância da solidariedade com a maior parte das Antilhas, 'que sempre apoiou a Colômbia em todos os momentos e épocas. Muitas pessoas ameaçadas neste país foram recebidas em Cuba'. Você tem que deixar o medo, continuar trabalhando, buscar não apenas integrar, mas também defender. 'Temos que lançar uma campanha em que não compramos nenhum produto fabricado nos Estados Unidos, para que sintam o que muitos de nós sentem com o que fazem a Cuba', afirmou.

A lutadora colombiana também conversou com a Prensa Latina sobre a violência persistente em seu país, onde ocorrem assassinatos de ex-guerrilheiros, líderes sociais, defensores de direitos humanos e povos indígenas, após mais de três anos da assinatura do Acordo de Paz entre o Estado e o ex-guerrilheiro das FARC-EP.

Infelizmente, chegamos a um governo que sempre foi contra a paz e os acordos, com uma política de extermínio, ressaltou.

Na sua opinião, é impossível que um presidente das forças militares e policiais não consiga conter o número de assassinatos, desaparecimentos e massacres. Isso tem muito a ver com uma política de medo e terror, para que as pessoas definitivamente não apóie uma alternativa diferente no país.

Aqueles de nós que estão na questão da paz há muitos anos, tivemos que enfrentar esse tipo de perseguição, fui sequestrada, exilada, deficiente, uma perseguição horrível, disse ele.

Se a Colômbia exige alguma coisa, é alcançar a paz real, mas nos territórios e em todos os lugares as coisas são iguais ou piores, disse ele.

Nesse ambiente, pediu 'apoiar todas essas mobilizações porque é a primeira vez que isso acontece na Colômbia, que as pessoas se mobilizam, que ninguém pode revogar essa mobilização, que foi muito espontânea das pessoas'. Observando que é um país inseguro, desigual, onde as pessoas nas regiões têm muitas dificuldades, o ex-senador disse que a política aqui é simples e simplesmente a favor dos poderosos.

Não é necessário ir muito longe, é preciso ir a Ciudad Bolivar, Chocó, Pacífico, onde a falta do estado de bem-estar é total. Enquanto isso subsiste, é muito difícil falar sobre paz, alertou.

É lamentável o que está acontecendo. Penso que é muito difícil nesta batalha de egos também da esquerda, que, se não concordarmos, serão muitos mais anos e a responsabilidade é nossa também, observou. Eu continuo indo para os territórios e percebo tudo o que acontece. Antes de chegar aqui, vim da planície e percebe-se a situação tão desigual e difícil, territórios que sofreram tanta violência neste país e são praticamente os mesmos, e um ressurgimento do paramilitarismo de maneira impressionante, enfatizou.

