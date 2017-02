Pesquisador mostra o poder dos jogos e da virtualidade na ciência e nos museus

por Fernanda Rezende

Christian Stein, fundador do "Gamelab.berlin", estará no IEA no dia 2 de fevereiro, às 14h30, para mostrar projetos que utilizam virtualidade, realidade virtual e jogos como técnica cultural. Ele apresentará as pesquisas atuais sobre "Arquiteturas do Conhecimento", a principal área do Excellence Cluster Image Knowledge Gestaltung, laboratório interdisciplinar da Universidade de Humboldt em Berlim. A conferência Architectures of Knowledge: Interdisciplinary Research on Games, Virtuality and the Global Museum será em inglês, sem tradução simultânea, e transmitida ao vivo pelo site do IEA.

Segundo o conferencista, a ciência e a pesquisa precisam se comunicar com um novo público, por isso museus, exposições e laboratórios de ciência aberta estão se revelando playgrounds promissores para experimentar novas formas de comunicação e traduções em novas mídias. Ao abordar esses temas, Stein também citará pesquisas em equipes altamente interdisciplinares, ressaltando propriedades potencializadoras da interdisciplinaridade.

A moderação será de Martin Grossmann, coordenador do Grupo de Pesquisa Fórum Permanente, que organiza o encontro. Os comentários ficarão a cargo de Davi Nakano, da Escola Politécnica (Poli) da USP, Gilson Schwartz, da Escola de Comunicação e Artes (ECA) da USP, Giselle Beiguelman, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da USP, Wilson Mizutani, do Instituto de Matemática e Estatística (IME) USP, e de Ricardo Karman, da Kompanhia do Centro da Terra.

