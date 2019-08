Maduro comemora criação de missão Bairro Adentro Esportivo



Caracas, 31 jul (Prensa Latina) O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, comemorou hoje a criação em 2004 do programe Bairro Adentro Esportivo, dirigido para massificar a prática atlética em cooperação com colaboradores cubanos.



Através da rede social Twitter, o mandatário enviou uma felicitação aos integrantes dessa missão estatal e os exortou a continuar com seu trabalho em todo o território venezuelano.

‘A Missão Bairro Adentro Esportivo cumpre 15 anos, garantindo a saúde do povo, através da massificação do desporto. Felicito a toda a família deste plano, impulsionado graças à cooperação Cuba-Venezuela. Continuem desenvolver por todas as comunidades da Pátria’, escreveu o chefe de Estado na plataforma de comunicação.



O ministro da Juventude e Desporto, Pedro Infante, recordou também o programa criado por iniciativa do líder da Revolução bolivariana, Hugo Chávez (1954-2013) em convênio com a nação caribenha.



‘Há 15 anos nosso comandante Chávez em convênio com nossos irmãos cubanos fundou a Missão Bairro Adentro Esportivo, com o fim de elevar os níveis de saúde, a qualidade de vida e a prática da atividade física em cada rincão do país, sublinhou o titular.



Este plano surgiu com o objetivo de aumentar os níveis de saúde dos venezuelanos através da promoção e prática de exercícios físicos, o emprego do tempo livre e a recreação sadia, e conjuga aspectos como a atenção ao adulto maior, as pessoas com deficiência, as mulheres grávidas e a assessoria técnica nas escolas bolivarianas.





http://www.patrialatina.com.br/maduro-comemora-criacao-de-missao-bairro-adentro-esportivo/