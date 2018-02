Cuiabana, Welly Gomes será musa na Estácio de Sá, tradicional escola de samba carioca

A modelo, que também vai desfilar na Unidos da Tijuca, já foi rainha do Carnaval de Cuiabá três vezes

A beleza e a paixão de Welly Gomes pelo samba chamaram atenção de duas escolas de samba do carnaval do Rio de Janeiro. A modelo será musa da Estácio de Sá, onde será uma índia, e ainda vai desfilar pela Unidos da Tijuca. Ela não consegue esconder a felicidade.

"O meu grande sonho era desfilar no carnaval do Rio e esse ano tive o prazer de receber o convite para vir de musa na Estácio de Sá, uma das mais conhecidas escolas de samba do Rio. Me sinto privilegiada em sair de Mato Grosso para ser musa na escola. Estou muito feliz com o convite e vou dar o meu melhor na avenida, pois faço preparação do meu corpo o ano inteiro para estar bem no carnaval", declarou a beldade, que é proprietária do salão WG Hair.

Welly já foi rainha do Carnaval de Cuiabá três vezes. E teve um grande destaque no ano passado. Ela ganhou dois concursos e representou o Brasil, junto com um grupo de dança folclórica com um grupo do Mato Grosso, em um grande festival na Turquia.

No festival folclórico do país, ela se apresentava com índia e destaque no samba. O grupo foi campeão mundial de dança folclórica.

Foto Divulgação/ Thiago Martins de Freitas