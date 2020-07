Os Verdes repudiam a decisão do Estado de Israel de anexar territórios palestinianos e instam o Estado Português a tomar posição



O novo Governo de Israel anunciou que irá anexar cerca de 30% da Cisjordânia, internacionalmente reconhecida como território palestiniano, a partir do dia 1 de julho. Esta anexação irá impedir a criação do Estado da Palestina que se encontra prometido desde há décadas por múltiplas resoluções da Assembleia Geral e do Conselho de Segurança da ONU.

Esta anexação é, não só, uma ameaça aos direitos do povo palestiniano como é, também, um rasgar de décadas de promessas e resoluções e um atentado ao Direito Internacional e à Carta das Nações Unidas.



Os Verdes ao longo dos anos têm vindo a defender que é necessário cumprir as resoluções anteriormente mencionadas, bem como os direitos do povo palestiniano e o reconhecimento do Estado da Palestina através de Projetos de Resolução apresentados na Assembleia da República.



O Partido Ecologista – Os Verdes, enquanto partido comprometido com a Paz mundial e com a resolução pacífica dos conflitos, repudiam esta decisão do Estado de Israel e Instam o Estado Português a reconhecer imediatamente o Estado da Palestina, conforme as resoluções das Nações Unidas.



O Partido Ecologista – Os Verdes associa-se, ainda, à petição promovida pelo MPPM – Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e Pela Paz no Médio Oriente, que pode ser assinada no seguinte link: http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT101205







Foto: https://pt.wikipedia.org/wiki/Territ%C3%B3rios_ocupados_por_Israel#/media/Ficheiro:Occupied_Palestinian_Territories.jpg