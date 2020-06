COIMBRA - Atos Alheios a Os Verdes



O Partido Ecologista Os Verdes foi alertado por comerciantes que, pessoas alheias ao partido, estavam a tentar vender canetas e isqueiros vulgares, junto do comércio local, nas ruas limítrofes ao Estádio Cidade de Coimbra, alegando tratar-se de uma ação de divulgação e um peditório para o partido.



Os Verdes que nada têm a ver com este ato, repudiam a tentativa de usurpar dinheiro aos cidadãos em nome do PEV, colocando em causa a credibilidade e o bom nome do partido. As iniciativas levadas a cabo pelo PEV pautam-se por outro tipo de ações de divulgação das propostas e trabalho do PEV, bem como pela auscultação das populações sobre os problemas que afetam a sua qualidade de vida.



Aliás, desde meados de março que, devido à COVID-19, Os Verdes suspenderam várias iniciativas previstas junto da população, contudo, mantiveram e reforçaram a sua intervenção com inúmeras perguntas e iniciativas parlamentares para dar respostas aos problemas económicos, sociais e ambientais que foram agravados com pandemia.



Caso persista este tipo de atos alheios ao PEV, em Coimbra ou noutro lugar , recomendamos que entrem em contacto com Os Verdes e com as autoridades, tal como o PEV já o fez junto da PSP de Coimbra.





http://www.osverdes.pt/pages/posts/coimbra---atos-alheios-a-os-verdes-10998.php