Nem Taliban nem Criminosos Jihadidistas, Poder nas Mãos do Povo Afegão!

Declaração da Associação Revolucionária das Mulheres do Afeganistão

(RAWA, na silga em inglês) nos sombrios dias 28 e 27 de abril de 2019

Traduzido por Edu Montesanti

Os dias nacionais de luto de 7 e 8 de Saur deste ano, coincidem com mais uma traição cometida pelos EUA após a traição de instalar os criminosos jihadistas, Sayyaf, Rabbani, Fahim, Zahir Qadir, Abdullah, Dostum, Ismael, Atta Mohammad, Mohaqiq, Qanooni, Khalili e outros, após a queda de seus lacaios do Taliban. Como previsto por nós e outros defensores da liberdade, os EUA retiraram o Taliban de sua lista de inimigos e agora estão tentando levá-los, esses assassinos cruéis de milhares de jovens afegãos e sujos lacaios do Paquistão, Catar e Arábia Saudita, ao poder ao lado de seus irmãos jihadistas, para que, como a brutal gangue de Gulbuddin, desempenhem o papel de devotos e perpétuos guardiães dos ganhos políticos e financeiros dos ocupantes americanos em nossa pátria.

Não há dúvida de que nosso povo está ardente na esperança da paz, mas fazer as pazes com os assassinos, saqueadores e mercenários do Taliban, que terão mais poder e privilégio do que antes, significa o retorno do fogo do inferno no qual nosso povo queimou durante o emirado islamita. Essa "paz" irá preparar o terreno para guerras ainda mais devastadoras e destrutivas. Os EUA cometeram essa traição por intermédio de Khalilzad com a intermediação de Karzai, jihadistas criminosos e elementos reacionários tais como Anwar ul-Haq Ahadi, Aziz Rafi, Shahnawaz Tanai, Soraya Dalil, Omar Zakhilwal, Nilab Mobarez, Hafiz Mansoor, Habiba Sarabi e Orzala Ashraf, Ghafoor Lewaal, Latif Pidram, Rasul Zalmai, Javid Kohestani, Shahla Farid, Noor ul-Haq Oloomi, Rangin Spanta, Sima Samar, atores da sociedade civil e seus semelhantes que implementarão este plano em Moscou, Doha ou em algum outro lugar.

Ao contrário das descaradas alegações de Fawzia Koofi, o sanguinário Taliban não mudou absolutamente nada sua natureza e não se tornou "interessante". O leopardo nunca perde suas manchas. Quando o Taliban chegar ao poder, em conjunto ou independentemente, seguirá os passos de Sayyaf, que disse durante os sangrentos e traidores anos jihadistas que a 'infiel' Cabul deveria ser queimada, e usará seu Ministério das Virtudes (The Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice of Afghanistan) além de decretos para vingar-se de mulheres, homens, idosos e jovens do Afeganistão. Os vende-pátria, prontos para renunciar à honra e dignidade por poder e dinheiro, aceitaram a ordem de seu mestre e padrinho, Khalilzad, e se ajoelharam diante do Taliban orgulhosamente agitando suas mãos ensanguentadas e orando atrás deles, com o Taliban em seus ataques ao nosso povo, entregando o Afeganistão aos seus mestres paquistaneses com as duas mãos.

Em tudo isso, Ashraf Ghani, que sentiu os tapas insultuosos dos EUA e cujos acordos covardes com a gangue de Atta e Mohaqiq não o levaram a lugar nenhum, está lutando desesperadamente com seus tolos conselheiros para sentar à mesa de negociações com o Taliban, apesar do fato de que os traidores do Taliban matam dezenas e centenas de soldados e civis todos os dias, incendiando distritos um após o outro e deslocando os desamparados habitantes. Ele tentou bater em todas as portas a fim de atingir esse objetivo, e seu pânico resultou na formação de um grupo de 250 pessoas e até mesmo no ridículo Taliban do ISI (inteligência paquistanesa).

É claro que ninguém espera que um governo fantoche sem base entre o povo e composto por fundamentalistas e tecnocratas alimentados pela CIA cujas únicas preocupações são usar bons laços e copiar porta-vozes americanos, queira ou seja capaz de varrer os criminosos e pessoas corruptas do governo, e armar o povo a uma batalha decisiva contra Taliban, ISIS e outros terroristas para limpar o Afeganistão dessa sujeira. Tal tarefa só é possível através da revolta do nosso povo, a destruição e remoção destes arquicriminosos das últimas quatro décadas levantando a bandeira da independência, liberdade e democracia sobre o corpo ferido do Afeganistão, no cativeiro dos religiosos e lacaios não-religiosos da CIA, do ISI e dos regimes religiosos opressivos de Irã, Arábia Saudita e Catar. Estes não são apenas slogans. Neste exato momento, mulheres e homens do Sudão e da Argélia estão lutando para jogar seus regimes despóticos e fundamentalistas no lixo da história, sem medo da opressão do governo. Por que nossa nação, que tem a orgulhosa história de resistir aos invasores ingleses e russos, não destrói os assassinos do Taliban e do ISIS, e seus parceiros?

Ao nosso povo, os talibans parecem "fortes" e "supremos", mas isso não é verdade. Deve-se à fraqueza, ineficiência, corrupção arraigada, à profunda influência dos agentes do Paquistão e do Irã, e ao governo mafioso criada pela CIA no governo de Ghani e Abdullah o fato de que os analfabetos, reacionários, medíocres e mais importante, os talibans criados pelo ISI, parecem poderosos. Além disso, a propaganda de autoridades e os meios de comunicação dos EUA que pintam o Taleban como "invencível", e alguns intelectuais dentro e fora do Afeganistão que os chamam de "força de resistência contra a ocupação", fizeram o Taliban parecer mais forte e mais poderoso.

Mas nosso povo sabe que, se o Paquistão detiver seu apoio ao Taliban, mesmo que por uma semana, suas costas se quebrarão e suas vergonhosas vidas se acabarão. Eles sabem que um grupo criado e alimentado por um governo reacionário, e que cometeu massacres terríveis, não pode e não deve estar no poder novamente e arrastar o Afeganistão de volta a vários séculos atrás. Nosso povo não esqueceu os massacres do Taliban nas áreas habitadas por Shamali e Hazara, o assassinato de todos os professores, estudantes e jornalistas, e o incêndio das escolas. Nós sempre dissemos que nosso povo nunca vai perdoar o Taliban, mas irá puni-lo, se não for por nada será pela destruição dos Budas de Bamyan, não importa o quanto forte seja o apoio que eles têm dos EUA ou do Paquistão.

É dever das forças democráticas e de busca por independência aprofundar e ampliar essa consciência, ódio e raiva, e organizar as massas de mulheres e homens para formar um movimento sustentável e triunfante. A participação das mulheres na luta contra os talibans e seus irmãos jihadistas é vital e decisiva. As mulheres devem saber que podem desempenhar seu papel histórico através de uma luta corajosa por independência, democracia e secularismo, contra o fundamentalismo o que nunca será possível com as mulheres da "CIA" correndo para a embaixada dos EUA e declarando lealdade a Khalilzad. Nossas mulheres lutadoras consideram essas ações repugnantes e veem lutadores como Malalai, Nahid, Meena e as mulheres do Irã, Curdistão, Turquia e outras como inspiração, e não se curvarão à tortura ou pressão do inimigo.

Nossos compatriotas que buscam a liberdade,

Com a inclusão do Taliban no poder, dias mais difíceis e mais horríveis nos aguardam, e não temos mais que duas opções: ceder com medo, covardia e humilhação, ou lutar valentemente e firmemente contra os criminosos Taliban e jihadistas traidores, e seus cúmplices. Vamos escolher o segundo caminho, e provar ao mundo que o povo do Afeganistão, enquanto o povo de Irã, Sudão, Argélia e outros países estão vivos, e sedentos de liberdade, democracia e justiça social, e removendo as manchas do sétimo e oitavo Saur da sua história.

Abaixo o Taleban e seus irmãos Jehadi e seus cúmplices!

Viva um Afeganistão independente e democrático, livre da praga do fundamentalismo!

Associação Revolucionária das Mulheres do Afeganistão

28 de abril de 2019

