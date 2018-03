TCSB: GEFAC e muitas propostas para os mais novos na programação de Março

O regresso do espectáculo "De Novo Mar", do GEFAC, a leitura de peças de Cláudia Lucas Chéu e um conjunto diversificado de propostas para os mais novos fazem a programação de Março do Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra. Pelo palco programado pel'A Escola da Noite passarão as Marionetas da Feira, o Taleguinho, Cláudia Sousa, Joana Monteiro e Margarida Cabral, com espectáculos e oficinas nas áreas do teatro de marionetas, da música, da literatura e da "tipografia aplicada a figurinos e cenografia". Nas férias da Páscoa, Ricardo Kalash e Ana Biscaia dirigem duas oficinas que se complementam, inspiradas pela "Alegoria da Caverna", de Platão.

DE NOVO MAR, PELO GEFAC

Quase um ano depois da auspiciosa estreia no TCSB, sempre com lotações esgotadas, o GEFAC - Grupo de Etnografia e Folclore da Academia de Coimbra volta a apresentar em Coimbra "De Novo Mar", numa mini-temporada de três sessões, entre 16 e 18 de Março de 2018 (sexta e sábado às 21h30, domingo às 18h30). O espectáculo, construído pelo Grupo com as contribuições de Leonor Barata (coreografia), Filipa Malva (cenografia), Eduardo Pinto (vídeo) e Jonathan de Azevedo (luz), aborda a memória individual e colectiva "como pontos de partida essenciais para a construção do futuro e de uma nova sociedade". Partindo das músicas e danças tradicionais de devoção ao Espírito Santo no Arquipélago dos Açores, "De Novo Mar" explora "as diferentes dinâmicas da memória - matriz, fonte de aprendizagem, núcleo de coesão social e identidade, húmus, âncora para o futuro - para lançar ao público um desafio: qual o valor actual da etnografia na representação de quem somos e na construção de novos caminhos?", explica o GEFAC.





SÁBADOS PARA A INFÂNCIA

A programação para os mais novos e para o público familiar volta a ocupar um lugar de destaque entre a oferta do Teatro da Cerca de São Bernardo, em particular no âmbito do programa "Sábados para a infância". As Marionetas da Feira abrem a programação do mês, a 3 de Março, com o recém-estreado "Objetosfera", um espectáculo de manipulação e transfiguração de objectos com o marionetista Rui Sousa e a música original de Jorri, interpretada ao vivo. Uma semana depois, o Taleguinho, de Luís Pedro Madeira e Catarina Moura, volta a propor a viagem ao cancioneiro tradicional português, com "Costurar cantigas e histórias". Ambos os espectáculos são também apresentados em sessões especiais para jardins de infância e escolas do 1.º ciclo do ensino básico, realizadas durante a semana, mediante marcação prévia. A 17 de Março, a animadora sócio-educativa Cláudia Sousa abre a sua mala para uma nova sessão de "Flores de Livro - leituras para a infância" e a 24 de Março é a vez de Joana Monteiro (Clube dos Tipos) e Margarida Cabral (Demo) dirigirem "Letras em Palco: oficina de tipografia aplicada em figurinos e cenário". Ao longo de quatro horas, a designer gráfica, parceira habitual dos Sábados para a Infância, e a actriz, encenadora e figurinista (que se estreia neste programa) vão desenhar, construir, pendurar e vestir letras, com os materiais que encontrarem pelo Teatro, em conjunto com os miúdos. Dizem elas: as letras "têm pés, pernas, barriga e orelhas. Também têm garganta, braços, olhos... Enfim, também têm alma, se quisermos. Podem ser grandes ou pequenas. Desenhadas ou construídas. Vestidas ou penduradas. Não acreditas? Vem fazê-las connosco e verás!".





OFICINAS NAS FÉRIAS DA PÁSCOA

Entre 26 e 31 de Março, já nas Férias da Páscoa, Ricardo Kalash e Ana Biscaia dirigem duas oficinas (teatro e ilustração), inspiradas pela "Alegoria da Caverna", de Platão. Destinadas a crianças entre os 6 e os 12 anos, as oficinas foram pensadas em conjunto e confluem para um mesmo resultado, que será mostrado ao público no final da semana, sob o título "Ao abrir os olhos, a caverna tem mil cores". As crianças podem escolher uma das oficinas ou frequentar as duas, passando o dia inteiro no Teatro, incluindo a hora de almoço. Os "trabalhos" decorrem de segunda a sexta-feira, entre 26 e 30 de Março (teatro de manhã e ilustração à tarde). No dia 31, no âmbito dos Sábados para a Infância no TCSB, as crianças mostram os resultados à família, aos amigos e ao público em geral, numa iniciativa com entrada livre. As inscrições são limitadas, pelo que é aconselhável efectuar a inscrição com antecedência, pelos contactos habituais do Teatro: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt





CLÁUDIA LUCAS CHÉU NO CLUBE DE LEITURA TEATRAL

A dramaturga, poeta e argumentista Cláudia Lucas Chéu é a convidada de Março do Clube de Leitura Teatral, co-organizado pel'A Escola da Noite e pelo TAGV. Com diversos textos publicados, a também co-fundadora das Edições Guilhotina e da Associação Teatro Nacional 21, nascida em 1978, escolheu para a sessão que vai dirigir em Coimbra as peças "Violência - fetiche do homem bom" e "Cassandra Bitter Tongue", escritas, respectivamente, em 2013 e em 2015.

Como habitualmente nas sessões do Clube, a participação é gratuita e aberta a qualquer pessoa, não requerendo qualquer experiência em artes cénicas. As duas sessões preparatórias terão lugar na véspera da leitura pública (5 de Março, entre as 18h30 e as 21h30) e no próprio dia (6 de Março, entre as 14h30 e as 18h00). Apenas por questões logísticas, solicita-se a inscrição prévia, através do e-mail clube.leitura.teatral@gmail.com. A apresentação da leitura está marcada para as 18h30 dessa terça-feira, 6 de Março, também com entrada livre.

Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo