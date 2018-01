No ano que vem, a Coreia do Norte continuará aumentando seu potencial nuclear

A Coreia do Norte pretende continuar aumentando seu potencial nuclear, afirma uma declaração emitida pela agência de noticias estatal norte-coreana, KCNA.

"Nosso partido e nosso Estado, apontando o caminho da Coreia socialista no Ano Novo, declaram suas posições de princípio. Vamos aumentar nossa capacidade de defesa e capacidade de ataque preventivo, cujo elemento principal são as forças nucleares, enquanto permanecer ameaça nuclear e a chantagem por parte dos EUA e aliados", diz o anúncio.

A publicação recorda o teste bem-sucedido de uma bomba de hidrogênio que foi considerado como uma "grande vitória" que "levou a Coreia do Norte ao nível da potência nuclear mundial" e sublinha-se que, graças ao país dispor de armas nucleares, foi evitada uma guerra nuclear.

"Graças ao fato de a Coreia, se baseando nas ideias de Juche, segurar fortemente a espada nuclear e defender sua autonomia, justiça e paz, no ano cessante foi evitada uma guerra nuclear que ameaçava a mundo", declara KCNA.

No dia 3 de setembro, as autoridades da Coreia do Norte anunciaram um teste bem-sucedido de uma bomba de hidrogênio. Os militares do Japão e da Coreia do Norte avaliaram a potência da explosão em 120-160 quilotons, o que é algumas vezes superior à potência das bombas lançadas pelos EUA contra Hiroshima e Nagasaki em 1945.

Logo depois, o Conselho de Segurança da ONU aprovou, por unanimidade, novas sanções contra a Coreia do Norte, que limitam de modo significativo as importações e as exportações de Pyongyang. A resolução 2375 estabeleceu o regime mais rigoroso de sanções da ONU no século XXI.

