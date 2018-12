Palmas para A noite de 12 anos em Festival de Cinema Latino-americano

Havana, (Prensa Latina) A noite de 12 anos conseguiu a contundência e atuações cheias de entrega e sacrifício para converter-se em uma das grandes ganhadoras do 40° Festival do Novo Cinema Latino-americano de Havana.

Abençoada anteriormente pelos prêmios Glauber Rocha (de Imprensa Latina e os meios estrangeiros); Casa das Américas e Rádio Habana Cuba, o longa-metragem do uruguaio Álvaro Brechner foi também credor dos Corais de Som e Edição.

Por estes dias, recebeu ademais três nomeações aos Goya da Espanha em qualidade de Melhor Filme Ibero-americano, Melhor Ator de Partilha (Antonio da Torre) e Melhor Guião Adaptado (para o próprio diretor Alvaro Brechner).

'É uma honra tremenda e alegra-me pelo reconhecimento a um trabalho bastante exigente (perdeu 18 quilos para interpretar a personagem) e comprometido', declarou à Prensa Latina Tort (25 Watts, O último trem, As ondas), que encarna a Eleuterio Fernández Huidobro.

Precisamente Fernández Huidobro (ex ministro de Defesa com José Pepe Mujica e no segundo mandato de Tabaré Vázquez), é o autor do livro Memórias do calabozo, que deu origem ao guion do longa-metragem de Brechner (Kaplan, mau dia para pescar).

Tort relatou que para interpretar ao falecido político, jornalista e escritor uruguaio e em general tomar parte no filme, 'tinha que meter até o osso, sair ao campo e o deixar tudo, se trata de uma história crua e forte'.

'Falamos da condição humana, de alguém (neste caso três figuras) que pode sair de um inferno, sobrelevar uma situação terrível e sobreviver', declarou o ator.

A noite de 12 anos se exporá neste sábado no cinema Charles Chaplin, às 10:00, hora local.

Durante o encontro em Havana com a sétima arte, o conotado diretor Emir Kusturica estreou aqui o documentário O Pepe, uma vida suprema, uma sorte de biopic sobre a história do ex-dignatario uruguaio Pepe Mujica.

Pátria Latina

http://www.patrialatina.com.br/palmas-para-a-noite-de-12-anos-em-festival-de-cinema-latino-americano/