O Chile é o Brasil amanhã

Pai,



você lembra que o atual Ministro da Economia cansou de dizer que o modelo econômico que ele queria implantar, e está implantando aqui no Brasil, tinha como inspiração o modelo do Chile?



Pois é! Parece que o modelo dele, que já estava desmoronando faz tempo, ruiu de vez!



A miséria já vinha aumentando, e o regime de capitalização da previdência chilena, já estava fazendo crescer assustadoramente o numero suicídio entre os aposentados, que não conseguiam se sustentar com suas aposentadorias achatadas.



Ouvi muita gente falar que devemos agir assim como o povo chileno está agindo, mas não, temos que agir antes!



Não podemos nos espelhar na reação deles, temos que aprender com os erros deles, isso sim!



Eles foram enganados também, colocaram um governo no poder que implantou este regime econômico, mas não tinham um exemplo para mostrar para o seu povo, que aquilo não ia funcionar, apesar dos alertas da esquerda chilena.



Agora a esquerda brasileira tem isso, um exemplo pra mostrar pro povão o que vai acontecer no futuro.



Temos quase uma máquina do tempo, pai.



Um "portal" que mostra o nosso futuro!



Basta vermos as imagens do Chile de hoje.



Nosso futuro é o agora do Chile.



Um agora que os chilenos não querem!



Um futuro que nenhum brasileiro vai querer!



Vamos ver se o gigante acorda de verdade desta vez.



Um beijo do seu filho,

Ivan

* Produtor cultural, presidente do Instituto Henfil, filho e curador da obra de Henfil

As opiniões aqui expostas não representam necessariamente a opinião do Portal Vermelho

http://www.vermelho.org.br/coluna.php?id_coluna_texto=10298&id_coluna=173

Foto: By Carlos Figueroa - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83296406