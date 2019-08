Jorge Fonseca é campeão mundial de judo

Em Tóquio, o judoca tornou-se o primeiro português a sagrar-se campeão mundial de judo. Na mesma semana, Abílio Valente conquistou o ouro nos europeus de Boccia.

Na categoria de -100 kg, o judoca, que tem estatuto de cabeça de série, venceu o russo Niyaz Ilyasov, por wazari e conquistou a medalha de ouro.

No caminho para chegar ao topo, o atleta do Sporting eliminou o chileno Thomas Briceno, o indiano Avtar Singh, o irlandês Benjamin Fletcher, o georgiano Varlam Liparteliani (actual n.º 1 do ranking mundial), e o azerbaijanês Elmar Gasimov.

Já esta semana, Bárbara Timo tinha conquistado a medalha de prata para Portugal. Rochele Nunes representará, este sábado, a selecção portuguesa na categoria de +78 kg.

Abílio Valente sagrou-se campeão europeu de Boccia

Esta semana, Portugal conquistou ainda o título de campeão da Europa de Boccia, depois de Abílio Valente ter vencido na classe individual BC2, na competição que decorre em Sevilha, Espanha.

O atleta português venceu, na final, a britânica Claire Taggart por 5-1, conquistando a medalha de ouro e garantindo a sua presença nos próximos jogos paralímpicos.

Perante esta vitória, Portugal conta assim com a quarta vaga nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020.

