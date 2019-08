Lançamentos - Setembro 2019!

Em setembro teremos dois lançamentos em DVD: A PRISIONEIRA DO CÁUCASO, de Leonid Gayday, e CIDADE ZERO, de Karen Shakhnazarov.



O filme de Gayday é uma das comédias russas mais populares de todos os tempos, e um dos mais pedidos pelos nossos seguidores nas redes sociais. O filme de Shakhnazarov também é uma comédia, e teve ótima repercussão quando exibido na Mostra Mosfilm do ano passado. Ambos chegam nas lojas em 25/09. Confira mais informações no LINK.