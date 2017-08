Lexa é coroada rainha de bateria da Unidos de Bangu

Lexa foi coroada rainha de bateria da Unidos de Bangu neste domingo no Cassino Bangu, na Zona Oeste do Rio. Ela usou dois modelitos no evento e iniciou a noite com um vestido curtinho e bem decotado na cor vermelha

Lexa não é novata na folia. Neste ano , ela foi musa da Vila Isabel .

A artista foi uma das musas da Sapucaí que mais chamaram atenção na Avenida no carnaval de 2017. Tanto pelo carisma , quanto pelo samba no pé. Prova disso é várias escolas de samba a convidaram para o posto de rainha de bateria assim que souberam que o cargo de musa na Vila Isabel foi extinto .

Além da Unidos de Bangu , a artista deverá ser musa de uma escola do grupo Especial do Rio e ainda negocia com uma agremiação paulista.

A história de Lexa no carnaval começou bem cedo. A mãe da artista , Darlin Ferrattry ja foi rainha de bateria e musa.

"Sou apaixonada por carnaval. Quando via minha mãe desfilar, tinha desejo de ir também", afirma a participante do Dancing Brasil.

Foto Cristian Lins/ Black Empreendimentos

Thiago Freitas