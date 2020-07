Neymar otimista sobre os desafios que o PSG poderia enfrentar sem Mba

Paris, 30 jul (Prensa Latina) A estrela brasileira Neymar mostrou otimismo hoje sobre os jogos decisivos que o Paris Saint-Germain (PSG) enfrentará nos próximos dias, um clube que perdeu sua outra ponta de lança, Kylian Mbappé, por três semanas.

'Temos quatro finais para jogar. Já vencemos a Copa da França e agora chegamos à Copa da Liga e aos três jogos da Liga dos Campeões', disse o jogador de 28 anos, autor do gol que deu o título de a Copa da França para o vermelho e o azul no Stade de France, onde Mbappé sofreu uma torção no tornozelo direito.



Segundo Neymar, cada partida é uma final para a capital ', esse é o nosso espírito, porque sempre jogamos para vencer'.



O PSG enfrentará o Olympique de Lyon amanhã pela coroa da Copa da Liga no Stade de France, um torneio que daria aos liderados pelo alemão Thomas Tuchel o quarto título da temporada, o que seria perfeito se vencessem em algumas horas e conseguir levantar o 'Orejona' da UEFA em 23 de agosto em Lisboa.



Diante dos desafios, Neymar insistiu na rede de redes em que a equipe está confiante e unida.



No dia 12 de agosto, o PSG enfrentará o Atalanta nas quartas de final da Liga dos Campeões, partida em que a presença de Mbappé parece difícil, e o argentino Ángel Di María cumprirá uma penalidade. Se os parisienses passassem no teste do inspirado clube italiano na capital portuguesa, uma das surpresas da campanha com seu poder de pontuação, chegariam à semifinal da Liga dos Campeões pela primeira vez em sua história.



Neymar, um dos melhores jogadores de futebol do mundo, gosta de desafios e foi decisivo ao longo da temporada para os multicampeões franceses, com os quais acumulou 19 gols e 10 assistências em 23 jogos.



