Lexa e irmã, Wenny Isa, participam de desfile beneficente

Lexa e a irmã, a modelo mirim Wenny Isa participaram do desfile beneficente em prol da instituição "Pro Criança Cardíaca" no Hotel Ramada, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio, na tarde deste domingo.

Aos sete anos, Wenny já vem fazendo sucesso na moda, sendo convidada por diversas marcas para ilustrarem seu rosto em campanhas publicitárias pelo Brasil. Em julho, a menina irá viajar à Paris, acompanhada de sua empresária e mãe, Darlin Ferrattry e seu pai cantor Cacau Junior e do seu personal stylist Matheus Sales, onde visitará o famoso atelier Maison Dior, além de outros locais que o berço do fashion oferece de melhor.

Wenny faz sucesso também nas redes sociais. Recentemente, foi criado o Instagram da modelo, que alcançou milhares de seguidores em apenas algumas horas após ser criado.

Foto Black Empreendimentos Artísticos

Thiago Freitas