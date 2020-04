Os Verdes Presentes para Comemorarem o 1º de Maio



Amanhã, 1.º de Maio, Dia do Trabalhador, os Verdes associam-se, garantindo a proteção e o distanciamento sanitário recomendado pela DGS, às comemorações deste Dia, promovidas pela CGTP.



O PEV estará presente com uma delegação que inclui o deputado e líder parlamentar, José Luis Ferreira, a partir das 15h00, no cruzamento da Rua Ator Isidoro com a Alameda D. Afonso Henriques, junto ao edifício dos CTT, em Lisboa.



O PEV participará igualmente com uma delegação, que inclui a deputada Mariana Silva, pelas 15h, no Largo do Toural, em Guimarães.



