O decreto anti-muçulmano de Trump é um presente para os extremistas: disse o Zarif

Pars Today

O chanceler do Irã condena a decisão do Trump para impedir a entrada de cidadãos de sete países muçulmanos aos EUA e a considerou o maior presente para os extremistas.

"A proibição de entrada de muçulmanos (os EUA) será gravado na história como um grande presente aos extremistas e seus patrocinadores", escreveu neste sábado o ministro das Relações Exteriores, Mohammad Javad Zarif, em sua conta de Twitter, em reação ao decreto assinado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para proibir a entrada nos EUA dos cidadãos de sete países muçulmanos: a Síria, Líbia, Iêmen, Somália, Irã, Iraque e Sudão.

Além disso, sublinhou que esta medida demonstra as falsas alegações norte-americanas sobre sua amizade com a nação iraniana, enquanto afirmando que só têm problemas com o governo de Teerã.

