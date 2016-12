Parque Nacional da Serra dos Órgãos: um paraíso para os amantes do turismo de montanha

Parque reúne cerca de 20 mil hectares de território protegido, onde habitam mais de 3 mil espécies diferentes



Lisboa, 28 de dezembro, 2016 - No seio do estado do Rio de Janeiro encontra-se o Parque Nacional da Serra dos Órgãos: uma reserva natural com mais de 20 mil hectares de área e que abrange os municípios de Teresópolis, Petrópolis, Magé e Guapimirim. No mês em que se comemora o Dia Internacional da Montanha, torna-se ainda mais revelante relembrar este local, que é desde a sua criação uma referência para os que procuram praticar desportos radicais no Brasil, passear entre paisagens singulares, ou apenas descansar, em comunhão com a natureza.



O Parque da Serra dos Órgãos, na região serrana, reúne alguns dos principais atrativos naturais do Rio de Janeiro. O parque nasceu em 1939, sendo o terceiro mais antigo do país, e foi criado com o objetivo de proteger a riqueza da fauna e da flora da região. Ele serve de habitat a mais de 2.800 espécies de plantas, 462 espécies de aves, 105 de mamíferos, 103 de anfíbios e 83 de répteis, incluindo 130 espécimenes de animais em ameaça de extinção, e múltiplas espécies endémicas (que só se desenvolvem neste local).

