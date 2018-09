Exílio

Escrever

É meu autoexílio.

Perdoem as ilhas de fantasia.

Vejo o mundo

como um peixe no liquidificador

Vê a mão

Que aperta o botão.

Sou insolúvel.

Escrevendo tiro a aura

Para dançar.

Escrevivo

para existir-me (um pouco melhor)

Numa realidade substituta.

Não me sinto bem,

entre humanos.

Sou um caco de vidro de espelho

no cérebro de minha solidão-coivara.

Às vezes me simplifico

para tentar conviver com os outros.

Tenho medo do humano pouco humano; os outros.

Não procuro rimas. Mas endorfina.

Não escrevo estrofes. Mas placebos.

Que insulina é a POESIA na minha triste amargura?

Existir é tão pouco, não faz sentido...

Preciso tomar comprimidos para acordar?

Leio as vísceras da civilização.

Para isso fomos feitos?

Caço o que fazer. A rotina mente e empareda.

Escrevo feito um surto-circuito. Perdoem os endereços.

Somos todas cobaias do inferno.

Morrer é a única saída.

No exilio de minhas escritas, dissipo escuridões e abismos, e me imanto; me neutralizo...

Às vezes escrever é uma prancha terminal de navio pirata.

Outras vezes ilha, sextante e bússola,

onde me encontro com o que resta,

De minha sanidade possível.

-0-

Silas Corrêa Leite

