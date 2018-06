Musa do Vasco, Bia Fernandes, fala sobre Alisson Becker: "Ofuscará os outros jogadores"

A loira protagonizou um ensaio sensual e até tirou toda roupa em homenagem à seleção brasileira

Os torcedores e torcedoras do mundo inteiro se renderam à beleza de Alisson Becker, goleiro titular da seleção brasileira na Copa do Mundo na Rússia. Uma delas é a musa do Vasco, Bia Fernandes, que protagonizou um ensaio para lá de sensual.

" Ele é lindo e ofuscará os outros jogadores bonitões, como Cristiano Ronaldo e Gerard Piqué. Acredito que ele vai dar muito o que falar não só na Copa do Mundo, mas quando terminar, pois é um dos mais bonitos do mundo", acredita a beldade.

Bia também afirma que apesar de toda beleza do goleiro, ele precisa fazer grandes defesas.

" Ele tomou um gol no primeiro jogo. Não foi culpa dele. Mas nos próximos jogos, ele tem que fazer boas defesas. Cristiano Ronaldo, por exemplo, eu credito o sucesso dele à beleza e ao talento dentro de campo. Então vamos lá Alisson, trazer o hexa, opina a musa.

Foto Marcelo Campos/ Studio 145

Thiago Freitas Assessor e Jornalista